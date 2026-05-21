Ясни са условията, при които Дибала може да остане в Рома

  • 21 май 2026 | 16:45
Аржентинецът Пауло Дибала е готов да приеме значително намаление на заплатата си, за да удължи престоя си в Рома с още един сезон въпреки сериозния интерес към него от страна на Бока Хуниорс, пише италианският вестник Gazzetta dello Sport.

Очаква се Дибала ще подпише едногодишно подновяване на договора си, потенциално с опция за още един сезон, с фиксирано възнаграждение от около 2,5 милиона евро на година, без да се включват бонусите, свързани с отбелязани голове и брой мачове.  32-годишният нападател досега получаваше основна заплата от около 8 милиона евро, но възнамерява да приеме съществено намаление, за да остане в Рома, осъзнавайки, че е в последните етапи от кариерата си.

От Рома също биха били щастливи да задържат Дибала, който дойде през 2022-ра като свободен агент от Ювентус. Според Джанлука Ди Марцио обаче двете страни ще изчакат да разберат дали клубът ще участва в Шампионската лига през следващия сезон.

Снимки: Gettyimages

