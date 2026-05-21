Тиаго Силва напуска Порто

Португалският футболен шампион Порто обяви официално раздялата си с ветерана Тиаго Силва след шест месеца в състава.

41-годишният защитник подписа краткосрочен договор в края на декември и помогна на „драконите“ да спечелят първа титла на страната от сезон 2021/22. През изминалата кампания бразилецът изигра 14 мача със синьо-бялата фланелка.

„Тиаго Силва е изключителен човек, който се завърна в Порто, за да продължи цикъл на успехи, започнал тук още в юношеската школа, и който животът се опита жестоко да прекъсне, без той никога да забрави подкрепата, която клубът му оказа в този момент. Той се върна в Порто вече утвърден, но винаги благодарен, че именно тук се е научил да цени значението и достойнството на екипната работа като основа на съвършенството, след като се утвърди в клубове от най-високо ниво“, започва посланието на президента на Порто Андре Вилаш-Боаш.

След напускането на Порто през 2005 година, Тиаго Силва премина в руския Динамо Москва, където прекара шест месеца в болница в тежка битка с туберкулоза. Тогава той дори обмислял оттеглянето си от футбола, но неговата майка го убеждава да преосмисли решението си.

Впоследствие бразилецът натрупа точно хиляда мача за клубове в шест различни държави, включително грандовете Милан, Пари Сен Жермен и Челси, както и за националния отбор страната си.

„Със своето спокойно лидерство – както в спорта, така и в човешки план, той беше пример навсякъде, където е играл. През този сезон в Порто той отново показа своята класа - беше важен на терена, решаващ в съблекалнята и съществена част от спечелването на 31-вата титла. С огромна гордост и признателност ти пожелаваме, Тиаго, най-големи успехи по пътя, който занапред ще продължиш да следваш. Вратите на Порто винаги ще бъдат отворени за теб, защото има истории, които остават завинаги“, заяви още Вилаш-Боаш.