Емилиано Мартинес: Не съм губил финал в кариерата си

Вратарят на Астън Вила Емилиано Мартинес не скри радостта си от победата с 3:0 на финала в Лига Европа срещу Фрайбург. Световният шампион с Аржентина коментира, че няма загубен финал в кариерата си.

"Невероятно, нямам какво да кажа много. Играхме невероятно, показахме чудесни качества. Играем заедно от много години, познаваме се много добре и днес бяхме перфектни. Те са отбор, който играе човек за човек, но ние имане много добри играчи, които задържат добре топката. Мисля, че играхме много добре в дефанзивен план и това беше страхотно", заяви Мартинес.

"Аз не съм губил финал в кариерата си от деня, в който спечелих с Аржентина. Горд съм да съм тук с тези играчи. Ще умра на терена, всичко е важно за победата", допълни стражът.

Снимки: Gettyimages