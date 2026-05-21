Дембеле ще бъде готов за финала

Нападателят на Пари Сен Жермен Усман Дембеле потвърди, че ще бъде напълно готов за финала в Шампионската лига срещу Арсенал. Носителят на “Златната топка” получи контузия в бедрото по време на сблъсъка с ФК Париж в неделя, заради което бе заменен още в средата на първото полувреме. Самият Дембеле заяви, че е бил малко изплашен в началото, но потвърди, че всичко е наред и ще бъде на терена на 30 май, в случай че Луис Енрике му гласува доверие.

12 дни преди финала ПСЖ обяви какъв е проблемът на Дембеле

“Изплаших се малко срещу ФК Париж, но се справям добре и ще бъда готов за финала на Шампионската лига. Надявам се да бъда на терена на 30 май, ако треньорът ми гласува доверие.

Имах толкова много малки и големи контузии в моята кариера, особено преди големи мачове. Сега, имайки предвид този финал, предпочетох да спра и да не поемам никакви рискове”, заяви Дембеле пред RMC Sport.

Французинът има 19 гола и 11 асистенции през този сезон и наскоро бе избран за Играч на сезона в Лига 1.

🚨 Ousmane Dembélé confirms he will be fit for the Champions League final.



“I had a little scare against Paris FC but I'm doing ok, and I'll be fine for the Champions League final”.



“I hope to be on the pitch on May 30, if the coach picks me”, told @RMCsport. pic.twitter.com/sAOdcin6wG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2026