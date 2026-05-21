Дембеле ще бъде готов за финала

Нападателят на Пари Сен Жермен Усман Дембеле потвърди, че ще бъде напълно готов за финала в Шампионската лига срещу Арсенал. Носителят на “Златната топка” получи контузия в бедрото по време на сблъсъка с ФК Париж в неделя, заради което бе заменен още в средата на първото полувреме. Самият Дембеле заяви, че е бил малко изплашен в началото, но потвърди, че всичко е наред и ще бъде на терена на 30 май, в случай че Луис Енрике му гласува доверие.
12 дни преди финала ПСЖ обяви какъв е проблемът на Дембеле
“Изплаших се малко срещу ФК Париж, но се справям добре и ще бъда готов за финала на Шампионската лига. Надявам се да бъда на терена на 30 май, ако треньорът ми гласува доверие.
Имах толкова много малки и големи контузии в моята кариера, особено преди големи мачове. Сега, имайки предвид този финал, предпочетох да спра и да не поемам никакви рискове”, заяви Дембеле пред RMC Sport.
Французинът има 19 гола и 11 асистенции през този сезон и наскоро бе избран за Играч на сезона в Лига 1.