Алисон все още е склонен да премине в Ювентус

  21 май 2026 | 07:57
Вратарят на Ливърпул Алисон Бекер все още е силно заинтересован от летен трансфер в Ювентус. Това остава в сила, дори ако „бианконерите“ се класират за Лига Европа, а не за Шампионската лига през следващия сезон. Преговорите между двете страни са в доста напреднала фаза и бразилецът е готов да облече фланелката на италианския гранд, независимо какво еще се случи в последния кръг в Серия "А", разкрива „La Gazzetta dello Sport“.

Информациите за интерес на „бианконерите“ към бразилския национал циркулират от няколко месеца през сезон 2025-26. Настоящият вратар Микеле Ди Грегорио не успя да впечатли с изявите си, като отново имаше вина за загубата от Фиорентина в миналия кръг. А Алисон е добре познат на старши треньора Лучано Спалети от съвместния им период в Рома и той иска отново да работи с него.

Договорът на Алисон с Ливърпул изтича след една година, но информациите твърдят, че той се готви да се сбогува с публиката на „Анфийлд“ по време на последния мач на Ливърпул за сезона в Премиър лийг срещу Брентфорд в неделя.

Алисон е част от състава на националния отбор на Бразилия, воден от Карло Анчелоти, за предстоящото Световно първенство през 2026 г. Смята се, че вратарят иска бъдещето му да бъде решено преди началото на турнира, до който остават само няколко седмици. Следващото препятствие пред Ювентус е да договори трансферна сума с Ливърпул.

Снимки: Gettyimages

