Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. ДР Конго
  3. ДР Конго остана без важен защитник за Световното

ДР Конго остана без важен защитник за Световното

  • 21 май 2026 | 04:06
  • 193
  • 0
ДР Конго остана без важен защитник за Световното

Роки Бушири оптадна от състава на ДР Конго за Световното първенство в Северна Америка заради контузия, съобщават световните агенции. Защитникът на шотландския Хибърниън беше заменен от Арън Чалоба от Килмарнък.

ДР Конго ще играе срещу Португалия, Колумбия и Узбекистан на Мондиал 2026 в груповата фаза на Северна Америка.

Роденият в Лондон Чибола, който е бил футболист на Нотингам Форест и Астън Вила, е бивш младежки национал на Англия, дебютирал за ДР Конго през 2018 година.

Съставът на ДР Конго:

Вратари: Тимоти Фаюлу (Ноа), Лионел Мпаси (Льо Авър), Матио Еполо (Стандард Лиеж)

Защитници: Аарон Уан-Бисака (Уест Хям), Жедон Калулу (Арис Лимасол), Артур Масуаку (Ланс), Стив Капюади (Видзев), Арън Чалоба (Килмарнък), Аксел Туанзебе (Бърнли), Шансел Мбемба (Лил), Дилан Батубинсика (Лариса), Жорис Кайембе-Диту (Генк)

Полузащитници: Ноа Садики (Съндърланд), Самюел Мутусами (Атромитос), Едо Кайембе (Уотфорд), Нгалайел Мукау (Лил), Шарл Пикел (Еспаньол), Натанаел Мбуку (Монпелие), Браян Сипенга (Кастейон), Тео Бонгонда (Спартак Москва), Гаел Какута (Лариса)

Нападатели: Фистон Майеле (Пирамидс), Седрик Бакамбу (Бетис), Симон Банза (Ал Джазира), Йоан Виса (Нюкасъл).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

МФК Карвина с историческа първа Купа на Чехия

МФК Карвина с историческа първа Купа на Чехия

  • 20 май 2026 | 23:02
  • 1680
  • 0
Астън Вила покори Лига Европа, Унай Емери с пети триумф

Астън Вила покори Лига Европа, Унай Емери с пети триумф

  • 20 май 2026 | 23:51
  • 23849
  • 99
Динамо (Киев) вдигна Купа на Украйна след 6 години пауза

Динамо (Киев) вдигна Купа на Украйна след 6 години пауза

  • 20 май 2026 | 21:27
  • 1392
  • 1
Чаби Алонсо определил петима недосегаеми в Челси, едно от имената е изненадавщо

Чаби Алонсо определил петима недосегаеми в Челси, едно от имената е изненадавщо

  • 20 май 2026 | 20:13
  • 14772
  • 8
Луис Енрике: Арсенал е най-добрият отбор в света без топка

Луис Енрике: Арсенал е най-добрият отбор в света без топка

  • 20 май 2026 | 20:02
  • 3080
  • 4
ФИФА създаде проблеми на хотелите в САЩ

ФИФА създаде проблеми на хотелите в САЩ

  • 20 май 2026 | 19:25
  • 1794
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

  • 20 май 2026 | 22:01
  • 302994
  • 1047
Световните вицешампиони от България се справиха с Украйна в първия мач за 2026 година

Световните вицешампиони от България се справиха с Украйна в първия мач за 2026 година

  • 20 май 2026 | 23:46
  • 37058
  • 23
Янев: Нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си, оставих да ме плюят и обиждат, мога да бъда много краен

Янев: Нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си, оставих да ме плюят и обиждат, мога да бъда много краен

  • 20 май 2026 | 23:23
  • 18851
  • 44
Астън Вила покори Лига Европа, Унай Емери с пети триумф

Астън Вила покори Лига Европа, Унай Емери с пети триумф

  • 20 май 2026 | 23:51
  • 23849
  • 99
Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

  • 20 май 2026 | 16:40
  • 75011
  • 138
Шампионът е детрониран! Локомотив Пловдив надви Рилски спортист в решаващия пети мач и е на финал в Sesame НБЛ

Шампионът е детрониран! Локомотив Пловдив надви Рилски спортист в решаващия пети мач и е на финал в Sesame НБЛ

  • 20 май 2026 | 21:11
  • 14681
  • 13