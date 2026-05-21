ДР Конго остана без важен защитник за Световното

Роки Бушири оптадна от състава на ДР Конго за Световното първенство в Северна Америка заради контузия, съобщават световните агенции. Защитникът на шотландския Хибърниън беше заменен от Арън Чалоба от Килмарнък.

ДР Конго ще играе срещу Португалия, Колумбия и Узбекистан на Мондиал 2026 в груповата фаза на Северна Америка.

Роденият в Лондон Чибола, който е бил футболист на Нотингам Форест и Астън Вила, е бивш младежки национал на Англия, дебютирал за ДР Конго през 2018 година.

Съставът на ДР Конго:

Вратари: Тимоти Фаюлу (Ноа), Лионел Мпаси (Льо Авър), Матио Еполо (Стандард Лиеж)

Защитници: Аарон Уан-Бисака (Уест Хям), Жедон Калулу (Арис Лимасол), Артур Масуаку (Ланс), Стив Капюади (Видзев), Арън Чалоба (Килмарнък), Аксел Туанзебе (Бърнли), Шансел Мбемба (Лил), Дилан Батубинсика (Лариса), Жорис Кайембе-Диту (Генк)

Полузащитници: Ноа Садики (Съндърланд), Самюел Мутусами (Атромитос), Едо Кайембе (Уотфорд), Нгалайел Мукау (Лил), Шарл Пикел (Еспаньол), Натанаел Мбуку (Монпелие), Браян Сипенга (Кастейон), Тео Бонгонда (Спартак Москва), Гаел Какута (Лариса)

Нападатели: Фистон Майеле (Пирамидс), Седрик Бакамбу (Бетис), Симон Банза (Ал Джазира), Йоан Виса (Нюкасъл).