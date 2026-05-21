  • 21 май 2026 | 05:56
Единствено Йълдъз е недосегаем в Ювентус при разминаване с ШЛ

Ювентус може да бъде принуден да се раздели с някои от звездите си, ако пропусне участие в Шампионската лига. Загубите, които клубът ще натрупа, вероятно щетрябва да бъдат покрити с продажба на играчи. Въпреки това, Кенан Йълдъз е единственият футболист в състава, чиято продажба е гарантирано изключена, дори и без класиране в топ четири, твърди „La Gazzetta dello Sport".

Кампанията 2025-26 завършва разочароващо за „Старата госпожа“, която допреди няколко седмици заемаше трето място в класирането. Загубата с 0:2 у дома от Фиорентина, съчетана с неблагоприятни резултати в другите мачове през уикенда, свали отбора на Лучано Спалети до шеста позиция, на две точки от зона Шампионска лига преди последния кръг. Сега „бианконерите“ се нуждаят от услуги от страна на Рома и Комо в последния ден от сезона, за да си осигурят място в най-престижния европейски турнир. В противен случай ги очаква участие в Лига Европа на „Алианц Стейдиъм“.

Според последните информации, разликата в приходите между участие в Шампионската лига и Лига Европа се очаква да бъде между 55 и 60 милиона евро. Това може да принуди Ювентус да продава играчи, за да компенсира дефицита, особено ако планира да привлече няколко нови попълнения.

Тъй като участието в Шампионската лига изглежда все по-малко вероятно, предполага, че няколко основни футболисти могат да бъдат пожертвани. Например Кефрен Тюрам, привлечен преди два сезона за 20 милиона евро, потенциално може да бъде продаден за двойно по-висока сума. Андреа Камбиазо също е свързван с напускане в миналото и клубът може да го пусне при подходяща оферта през предстоящия трансферен прозорец. Франсиско Консейсао също привлече интерес от Премиър лийг през последните седмици. Дори защитниците Пиер Калулу и Глейсон Бремер може да бъдат продадени. Последният има освобождаваща клауза в договора си, която не е непосилна за някои клубове от английския елит.

„La Gazzetta dello Sport" обаче настоява, че единственият играч на Ювентус, който не е „в риск“ от продажба, е Йълдъз. Клубът го възприема като настоящето и бъдещето на отбора – футболист, около когото да се гради съставът за години напред. Младокът наскоро подписа нов договор до лятото на 2030 г. и според информациите е сред най-високоплатените играчи в клуба, с изключение на Душан Влахович, чийто огромен контракт изтича в края на юни.

Снимки: Gettyimages

