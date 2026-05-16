Поредният срам на Слот - никога не са вкарвали толкова много на Ливърпул

Те отново гласуваха с краката си. Точно както „Анфийлд“ се беше изпразнил още преди последния съдийски сигнал срещу Челси миналата събота, мнозина в сектора за гости на „Вила Парк“ бяха видели достатъчно и си тръгнаха далеч преди реферът Крис Кавана да сложи край на мъките на Ливърпул.

Доминик Собослай, играчът на сезона за Ливърпул, се извини на останалите пътували фенове след грешката си, а сега остава само още един мач, преди „червените“ да сложат край на една тежка кампания.

Астън Вила си осигури мястото в Шампионската лига, а Ливърпул отново се посрами с футбола на Слот

Мениджърът Арне Слот говори преди мача за деветима липсващи играчи, но това не е оправдание за поредното безлично представяне на неговия отбор, посочва анализ на "Би Би Си".

Както каза Джейми Карагър преди мача по Sky Sports: "Ливърпул са много слаби с топката и много слаби без топка.“

Слот твърди, че Ливърпул се нуждае само от малък преход това лято и има всички основания да вярва, че ще бъде мениджър и през следващия сезон, но отборът му е в пълен хаос. Тази загуба с 2:4 от Астън Вила беше 19-ото им поражение за сезона във всички турнири. Балансът им като гост срещу останалите от топ 9 е: осем мача, седем загуби и едно равенство.

„Мога да разбера, че в този момент феновете нямат увереност или особено усещане, че нещата могат да бъдат много по-добри през следващия сезон, но мисля, че подценяват какво може да направи един трансферен прозорец, какво може да направи едно ново начало“, каза Слот.

Независимо от кризата с контузии, Ливърпул имаше цяла седмица за подготовка за всеки от последните си три мача срещу Манчестър Юнайтед, Челси и Вила, но въпреки това изигра три слаби срещи. На „Олд Трафорд“ Юнайтед им подари шанс да се върнат в мача, който Ливърпул все пак загуби. След това срещу Челси хората на Слот не успяха да победят отбор, който беше загубил предишните си шест мача в първенството.

В петък вечер в Бирмингам единствената им реална заплаха през целия мач дойде от 17-годишния Рио Нгумоха. Заслуга за тийнейджъра, че беше една от редките искри радост през този сезон, но Ливърпул имаше нужда опитните играчи да поемат отговорност. В халфовата линия и защитата Ливърпул беше слаб, допускайки повече от 50 гола в 38-мачова кампания във Висшата лига за първи път — 52. Без да се броят дузпите, те са допуснали най-много голове от статични положения във Висшата лига този сезон — 20.

„Допуснахме твърде много голове — но мисля, че и не вкарахме достатъчно“, каза Слот пред Sky Sports. „Бяхме напълно в мача, напълно способни може би да постигнем резултат, но съм съгласен, че след като стана 2:1, рухнахме.“

„Те са разпокъсани в защита и усещах, че има много пространство, в което да атакувам. Знаех, че ще получа шансове срещу тях“, каза Оли Уоткинс, който реализира две от тези възможности в хаотичното второ полувреме.

С едва една точка в последните три мача за Ливърпул шансът все още е налице за Борнемут или Брайтън да се възползват и да вземат последното място за Шампионската лига. Изцяло по вина на самия Ливърпул е, че може да посрещне Брентфорд на „Анфийлд“ следващия уикенд — когато Мохамед Салах и Анди Робъртсън ще се сбогуват — с все още нерешен залог. Така или иначе, трудно е да се види как Слот ще си върне доверието на феновете оттук нататък.

„Има смекчаващи обстоятелства още отпреди сезона“, каза бившият халф на „червените“ Джейми Реднап по Sky Sports. „Не можеш да решаваш проблеми, когато най-добрите ти играчи не са здрави — но голяма част от това е върху Слот и ако не се класират за Шампионската лига, той ще бъде под напрежение и ще има въпросителни. Те са образована фенска база, не се обръщат лесно срещу мениджърите си — но го виждаш, чуваш го, много хора може би вече се отдръпват от идеята той да бъде мениджър и догодина.

Наистина ми е трудно с това, защото когато си спечелил титлата предишната година и решиш, че искаш да се разделиш с мениджъра на следващата — това не ми звучи правилно. Мисля, че той заслужава още една година след спечелването на титлата във Висшата лига. Но очаквам повече догодина.“

Борнемут и Брайтън все още могат да изпреварят Ливърпул в битката за Шампионската лига, като и двата отбора тепърва трябва да изиграят предпоследните си мачове. Брайтън, който е на шест точки зад Ливърпул и е с равна голова разлика, гостува на Лийдс в неделя от 17:00, докато Борнемут, който изостава с четири точки от Ливърпул, приема Манчестър Сити във вторник от 22:00 българско време.

Победа за който и да е от тези два отбора ще прехвърли битката за класиране в Шампионската лига в последния ден на сезона, когато Ливърпул приема Брентфорд, Брайтън посреща Манчестър Юнайтед, а Борнемут гостува на Нотингам Форест. Всичко по-малко от три точки за Брайтън срещу Лийдс ще извади тима на Фабиан Хюрцелер от борбата, докато Борнемут на Андони Ираола се нуждае от поне точка срещу Манчестър Сити, за да остане в играта.

Ако и Борнемут, и Брайтън спечелят, Ливърпул ще влезе в последния ден на сезона с една точка преднина пред Борнемут и три точки пред Брайтън. Но ако и Борнемут, и Брайтън загубят следващите си мачове, Ливърпул ще си осигури участие в Шампионската лига още преди последния мач за сезона.

Снимки: Imago