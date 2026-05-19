Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул представи новия си екип

Ливърпул представи новия си екип

  • 19 май 2026 | 11:59
  • 706
  • 2
Ливърпул представи новия си екип

Ливърпул и “Адидас” представиха новия домакински екип на мърсисайдци за сезон 2026/27. Той е вдъхновен от емблематичната фланелка, която отборът носеше по време на шампионския си сезон през 1989/90. Тогава тимът, който бе воден от сър Кени Далглиш, завърши с девет точки преднина пред Астън Вила и си осигури 18-ата шампионска титла. В този състав имаше легендарни играчи, сред които Иън Ръш, Джон Барнс, Алън Хансен и Брус Гробелар.

Фланелката е много разпознаваема за феновете на Ливърпул заради динамичния си геометричен модел. Тъмночервената основа е изпъкнала чрез съвременна графика по цялата повърхност, която напомня за визуалния език на оригинала от края на 80-те години, като същевременно осигурява по-остро и модерно изпълнение. Екипът се допълва от тъмночервени шорти и чорапи.

Цената на напълно автентичната фланелка е 150 евро.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Куман: Не сме фаворити, но можем да победим всеки

Куман: Не сме фаворити, но можем да победим всеки

  • 19 май 2026 | 11:18
  • 738
  • 0
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 5654
  • 1
Нойер ще е титуляр на Световното

Нойер ще е титуляр на Световното

  • 19 май 2026 | 10:28
  • 1641
  • 0
Аморим наследява Моуриньо в Бенфика

Аморим наследява Моуриньо в Бенфика

  • 19 май 2026 | 10:11
  • 2777
  • 3
В Арсенал не бързат с празненствата

В Арсенал не бързат с празненствата

  • 19 май 2026 | 09:31
  • 1518
  • 4
Трус в Саудитска Арабия! Индзаги напуска Ал-Хилал

Трус в Саудитска Арабия! Индзаги напуска Ал-Хилал

  • 19 май 2026 | 08:15
  • 6104
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 4278
  • 2
Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

  • 19 май 2026 | 09:38
  • 9583
  • 47
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 5654
  • 1
Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

  • 19 май 2026 | 09:10
  • 7425
  • 15
Очаквайте на живо: Григор Димитров с първи мач в квалификациите на "Ролан Гарос"

Очаквайте на живо: Григор Димитров с първи мач в квалификациите на "Ролан Гарос"

  • 19 май 2026 | 11:02
  • 1780
  • 4
Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

  • 19 май 2026 | 07:32
  • 7492
  • 3