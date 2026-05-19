Ливърпул представи новия си екип

Ливърпул и “Адидас” представиха новия домакински екип на мърсисайдци за сезон 2026/27. Той е вдъхновен от емблематичната фланелка, която отборът носеше по време на шампионския си сезон през 1989/90. Тогава тимът, който бе воден от сър Кени Далглиш, завърши с девет точки преднина пред Астън Вила и си осигури 18-ата шампионска титла. В този състав имаше легендарни играчи, сред които Иън Ръш, Джон Барнс, Алън Хансен и Брус Гробелар.

Фланелката е много разпознаваема за феновете на Ливърпул заради динамичния си геометричен модел. Тъмночервената основа е изпъкнала чрез съвременна графика по цялата повърхност, която напомня за визуалния език на оригинала от края на 80-те години, като същевременно осигурява по-остро и модерно изпълнение. Екипът се допълва от тъмночервени шорти и чорапи.

Цената на напълно автентичната фланелка е 150 евро.

