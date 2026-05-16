  Салах с критики към представянето на Ливърпул и стила на Слот

  16 май 2026 | 20:08
Мохамед Салах бе изключително недоволен след загубата от Астън Вила и днес публикува коментар относно представянето на Ливърпул през този сезон. Той критикува отбора, а част от недоволството му сякаш е насочено и към треньора Арне Слот. Египтянинът, който обяви, че си тръгва в края на сезона, намекна, че стилът на Юрген Клоп е бил много по-удачен и отборът трябва да се върне към него.

“Бях свидетел как клубът мина от съмнения до вярващи, от вярващи до шампиони. Имаше нужда от здрава работа и аз винаги съм правил всичко възможно, за да помогна на клуба да стигне до това място. Нищо не ме прави по-горд от това”, написа Салах.

“Рухването ни до поредната загуба този сезон беше много болезнено и не е нещо, което феновете ни заслужават. Искам да видя Ливърпул отново да бъде хеви метал атакуващ отбор, от който съперниците се страхуват, да бъде отново отбор, който печели трофеи. Това е футболът, който знам да играя и това е идентичността, която трябва да се преоткрие и да бъде запазена. Това не може да бъде нещо, за което да се преговаря, и всеки, който пристигне в този клуб трябва да се адаптира към него.

Да печелиш мач от време на време не е нещо, което Ливърпул трябва да бъде. Всичко отбори печелят мачове. Ливърпул винаги ще бъде клуб, който означава страшно много за мен и за семейството ми. Искам да го видя как има успехи дълго, след като аз не съм тук. Винаги съм казвал, че класиране за Шампионската лига за следващия сезон е абсолютния минимум и аз ще направя всичко възможно, за да се случи”, сподели още египетската звезда.

