Равностойно начало на решаващата битка в Самоков!

Рилски спортист и Локомотив Пловдив ще определят тази вечер кой ще бъде вторият участник на финалния плейоф в Sesame НБЛ. Двата тима излизат един срещу друг в “Арена СамЕлион” в Самоков от 19:15 часа.

Пловдивчани и Рилецо си размениха по две домакински победи в полуфиналната серия до момента и днес ще един от тях ще стане следващият съперник на Балкан на финала, докато загубилият днешната среща ще се бори за бронзовите отличия с Черно море Тича.

Първа част:

В началните минути играта върви кош за кош, като в средата на първия период силите изглеждат напълно изравнени - 10:10.

Снимка: Sesame НБЛ

СТАТИСТИКА НА ЖИВО

Стартови състави:

Рилски спортист: Алън Арнет, Деян Карамфилов, Майкъл Едуардс, Чавдар Костов, Александър Янев

Локомотив Пловдив: Девъръл Рамзи, Томислав Минков, Кхалил милър, Шоу Андерсън, Кръстомир Михов