Карвахал не покани Арбелоа на прощалната си вечеря

  21 май 2026 | 04:42
Атмосферата в съблекалнята на Реал Мадрид през този сезон далеч не беше спокойна и нов епизод дойде да подсили напрежението, което беляза сезона на "белия балет". Според "The Athletic", Дани Карвахал организира в сряда прощална вечеря със съотборници и част от техническия щаб, но Алваро Арбелоа не е бил поканен на събитието.

Отсъствието на испанския треньор от списъка с поканени се разглежда като пореден знак за влошените отношения между Арбелоа и няколко елемента от състава на Реал Мадрид, в сезон, белязан от липса на трофеи.

Според същия източник, Арбелоа е влязъл в конфликт с няколко важни фигури в съблекалнята, сред които Килиан Мбапе, Дани Себальос и Алваро Карерас. Една от най-напрегнатите връзки обаче е била именно с Карвахал.

Десният защитник, капитан на Реал Мадрид, се готви да напусне клуба след два сезона, белязани от физически проблеми и малко игрово време. В Мадрид Арбелоа често е бил критикуван за рядкото използване на испанския национал, като отношенията им, според съобщенията, са били обтегнати още от времето, когато и двамата са били съотборници.

Решението да остави Арбелоа извън прощалната вечеря публично разкрива съществуващото напрежение между треньора и капитана. Този нов епизод също така подсилва идеята, че Арбелоа едва ли ще продължи начело на Реал Мадрид през следващия сезон. В този контекст името на Жозе Моуриньо продължава да се споменава като едно от най-обсъжданите за поста, подхранвайки слуховете за евентуално завръщане на португалския треньор в клуба, който ръководи между 2010 и 2013 г.

Снимки: Gettyimages

