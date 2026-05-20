Спалети ще поиска повече власт при трансферните решения на Ювентус

Старши треньорът Лучано Спалети ще остане Ювентус, след като наскоро подписа удължаване на договора си до 2028 година, но италианският специалист очаква да има по-голям контрол върху трансферните действия на клуба, което обаче може да бъде повлияно от потенциалната липса на приходи от Шампионската лига.
Очаква се Спалети да се срещне със собственика Джон Елкан през следващите дни, за да обсъдят следващите стъпки за сезон 2026/27. Ювентус рискува да остане извън топ 4 в Серия "А", като се намира на 2 точки от местата, даващи право на участие в ШЛ при само един оставащ мач. Специалистът е имал разногласия с главния изпълнителен директор Дамиен Комоли, особено по отношение на трансферите, твърди Corriere dello Sport, откъдето добавят, че треньорът ще поиска от Елкан повече власт при трансферните решения.
Наставникът на Ювентус е загрижен и за потенциалните продажби на някои от основните фигури в състава, които може да са необходими, за да се компенсира възможната загуба на приходи от ШЛ.
