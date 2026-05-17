  11-те на Ювентус и Фиорентина, Душан Влахович води атаката на "бианконерите"

  • 17 май 2026 | 12:12
Станаха ясни стартовите състави на Ювентус и Фиорентина. Двата тима се изправят в сблъсък от 37-ия кръг на Серия "А".

Мачът на "Алианц Стейдиъм" се очертава като един от най-ключовите моменти в края на сезона. За "бианконерите" залогът е огромен – те заемат третото място с 68 точки, но плътно зад тях са Милан и Рома с по 67. Всяка грешка може да изхвърли гранда от Торино от заветната четворка.

От друга страна, Фиорентина вече си гарантира оцеляването в елита, но това по никакъв начин не означава липса на мотивация. "Виолетовите" винаги излизат с пределна мобилизация срещу един от най-големите си исторически врагове и ще се опитат да объркат сметките на домакините.

Старши треньорът на торинския гранд Лучано Спалети залага на всичко най-добро, с което разполага, като единственото Кефрен Тюрам е остане на пейката, а на негово място ще действа Тюн Копмайнерс. Френският халф до последно бе под въпрос поради лека травма. Атаката на Юве се води от Франсиско Консейсао, Кенан Йълдъз и Душан Влахович.

Наставникът на "виолетовите" Паоло Ваноли ще трябва да се справя без един от най-добрите си халфове Роландо Мандрагора, който отпада от титулярния състав.

ЮВЕНТУС - ФИОРЕНТИНА 0:0

Стартови състави:

Ювентус: 16. Микеле Ди Грегорио, 14. Пиер Калюлю, 5. Бремер, 6. Лойд Кели, 27. Андреа Камбиасо, 5. Мануел Локатели, 8.Тюн Копмайнерс, 22. Уестън Маккени, 7. Франсиско Консейсао, 10. Кенан Йълдъз, 9. Душан Влахович

Фиорентина: 43. Давид де Хеа, 2. Додо, 5. Марин Понграчич, 6. Лука Раниери, 21. Робин Госенс, 27. Шер Ндур, 44. Николо Фаджоли, 4. Марко Брешанини, 65. Фабиано Паризи, 19. Манор Соломон, 91. Роберто Пиколи

Стадион: "Алианц Стейдиъм", Торино
Главен съдия: Давиде Маса

