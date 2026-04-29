Ван Дайк: Би било голям удар по Ливърпул, ако Алисон напусне

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк коментира възможността Алисон Бекер да напусне Ливърпул това лято. Тези дни се появиха информации за сериозен интерес на Ювентус към вратаря, независимо че наскоро мърсисайдци активираха опцията за удължаване на договора на бразилеца, според която той е обвързан с клуба до края на следващия сезон

“Всеки може да има свое мнение по въпроса. Има слухове, но ако има нещо конкретно, всички ще разберем. Аз обаче никога не се притеснявам”, започна Ван Дайк.

“Вижте, винаги ще дойде ден, в който всеки – включително и аз – ще си тръгне. Но ако това се случи – а аз нямам представа и не мисля, че в този момент и той (Алисон - бел.ред.) има – тогава ние, като клуб, ще се адаптираме към това.

Преминали сме през всичко заедно, през позитивни неща, а за съжаление и през някои негативни, така че определено ще бъде голям удар и загуба, но не мисля, че е добра идея да мисля предварително какво може или не може да се случи.

Алисон е много важен за мен като един от лидерите в отбора и мисля, че е много важен на терена, защото според мен е един от най-добрите – по мое мнение най-добрият – вратар в света. Той се опитва да се върне в игра възможно най-скоро, за да ни помогне в последните четири мача, и това е основният ни фокус.

Каквото и да се случи след това, не е нещо, което трябва да питате мен. Дали бих искал да остане? Разбира се, в това няма никакво съмнение”, категоричен беше нидерландският бранител.

Слухове се носят и около бъдещето на Къртис Джоунс, като 25-годишният играч навлиза в последните 12 месеца от договора си без признаци за споразумение за нова сделка. През настоящия сезон той е играл повече минути от всеки друг в кариерата си в Ливърпул. В последните двубои Джоунс дори действаше като десен бек.

На въпрос дали иска възпитаникът на академията да остане в клуба на своето детство, Ван Дайк отговори: „Разбира се. Не знам какво ще се случи, защото аз не съм шефът. Смятам, че Къртис беше изключителен срещу Евертън, не се говореше много за това, но особено при владеенето на топката той промени играта, най-вече с позиционирането си. Хубаво е да си на оригиналната си позиция, но той е толкова уверен с топката, разбира какво се изисква от тази позиция”.

Иначе вече беше потвърдено, че от “Анфийлд” си тръгват Мохамед Салах и Анди Робъртсън.