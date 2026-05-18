  • 18 май 2026 | 12:30
Рууни: Ако бях на мястото на Слот, не бих пуснал Салах близо до стадиона в последния мач

Легендата на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни призова мениджъра на Ливърпул Арне Слот да остави звездата на тима Мохамед Салах извън състава за последния мач на египтянина на “Анфийлд”. Повод за това смело предложение на бившия нападател стана скорошното остро изявление на крилото, насочено срещу нидерландския специалист, което не се случва за първи път.

“Намирам го за тъжно след всичко, което е направил и постигнал в Ливърпул. Безсмислено е за него да излиза и да отправя нови атаки срещу Арне Слот. Иска да играе хеви метъл футбол, така че на практика казва, че иска стила на Юрген Клоп. Аз обаче не мисля, че в момента Салах може да се справи с подобен футбол. Смятам, че неговите крака вече не могат да поддържат високи темпо и интензитет. Ако бях Слот, нямаше да му позволя да доближи стадиона в последния мач. Същото се случи между мен и сър Алекс Фъргюсън. Имах спор с него и поради тази причина в последния му мач на “Олд Трафорд” той ме остави извън състава. Салах просто хвърли бомбата и заяви, че няма доверие и не вярва на Слот, като почти натопи своите съотборници, които ще бъдат в клуба и през миналия сезон. Той ги постави в такава ситуация, че и те да са въвлечени в тази ситуация.

Мисля, че той постъпи много егоистично. Това е жалко, въпреки че феновете ще бъдат на негова страна. Предвид това, че и аз съм бил в съблекалня в подобна ситуация, смятам, че Салах знае какво точно прави. Това обаче е твоят мениджър, като не бива два пъти да проявяваш неуважение по подобен начин и да ти се размине. Ето защо, ако бях Слот, щях да използвам авторитета си и просто щях да му кажа: “Слушай, в неделя няма да доближиш стадиона, независимо дали ти харесва, или не”. Наистина се съмнявам, че ще го стори, но според мен трябва да го направи. Разбира се, че Салах заслужава добро изпращане, но след тази постъпка дали това е така? Той прояви неуважение за втори път. Жалко е, че една от великите икони на Премиър лийг ще напусне първенството по подобен начин”, коментира Рууни в своя подкаст за ВВС.

