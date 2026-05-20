Ювентус е готов да продаде Копмайнерс на сериозна загуба

Ювентус е напът да остане извън Шампионската лига, което ще доведе до сериозни промени в състава. Много играчи от настоящия състав се очаква да си тръгнат през лятото, а един от хората, на които е вдигнат мерника, е Тюн Копмайнерс.

Привлечен през лятото на 2024 г., нидерландският полузащитник така и не успя да оправдае огромната инвестиция от 58 милиона евро, която Ювентус направи за него. Въпреки че е изиграл общо 88 официални мача, в които е отбелязал седем гола и е направил четири асистенции, представянето му остава далеч под очакванията.

Поради тази причина не е изненадващо, че според „Tuttosport“ „Старата госпожа“ е готова да разгледа оферти за него през предстоящия летен трансферен прозорец. Нещо повече, „бианконерите“ биха дали зелена светлина за продажбата му срещу значително по-ниска сума от платената – около 30 милиона евро.

Клубът от Торино е определил цена на своя играч, след като е научил, че голям отбор от Премиър лийг проявява интерес към него. Става въпрос за Ливърпул, който въпреки колебливия престой на Копмайнерс в Пиемонт, все още го смята за подходящ футболист, който може да подсили средната линия на тима.

Освен в полезрението на „червените“, името на родения в Кастрикум играч се свързва още с Галатасарай и Рома. В римския клуб той би могъл отново да работи под ръководството на Джан Пиеро Гасперини, с когото бяха заедно по време на престоя им в Aталантa.

Снимки: Gettyimages