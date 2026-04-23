Алисон се е договорил с Ювентус, но не бърза с решението си

Вратарят на Ливърпул Алисон Бекер е постигнал устна договорка за възможен трансфер в Ювентус през лятото, съобщава Матео Морето. Именно бразилският национал е приоритетната цел на „бианконерите“ за подсилване на тази позиция.
Според някои източници торинският гранд предлага договор за 2+1 сезона при годишна заплата от 5 млн. евро, докато цената на стража е 10 млн. Наставникът Лучано Спалети пък е сред най-големите поддръжници на подобен трансфер, след като работи съвместно с 33-годишния вратар по време на престоя им в Рома.
Фабрицио Романо потвърждава за взаимния интерес на двете страни, но уточнява, че самият Алисон тепърва ще говори с ръководството на Ливърпул относно своето бъдеще предвид сериозната конкуренция с Гиорги Мамардашвили. Трансферният експерт добавя, че мърсисайдци автоматично са удължили договора на дългогодишния си вратар до юни 2027-а.
Снимки: Gettyimages