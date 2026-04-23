Алисон се е договорил с Ювентус, но не бърза с решението си

Вратарят на Ливърпул Алисон Бекер е постигнал устна договорка за възможен трансфер в Ювентус през лятото, съобщава Матео Морето. Именно бразилският национал е приоритетната цел на „бианконерите“ за подсилване на тази позиция.

Според някои източници торинският гранд предлага договор за 2+1 сезона при годишна заплата от 5 млн. евро, докато цената на стража е 10 млн. Наставникът Лучано Спалети пък е сред най-големите поддръжници на подобен трансфер, след като работи съвместно с 33-годишния вратар по време на престоя им в Рома.

BREAKING: Verbal agreement between Juventus and Alisson. 🚨



In the coming weeks, Liverpool's stance on a possible departure of the Brazilian goalkeeper will become clear.



[@MatteMoretto]

Фабрицио Романо потвърждава за взаимния интерес на двете страни, но уточнява, че самият Алисон тепърва ще говори с ръководството на Ливърпул относно своето бъдеще предвид сериозната конкуренция с Гиорги Мамардашвили. Трансферният експерт добавя, че мърсисайдци автоматично са удължили договора на дългогодишния си вратар до юни 2027-а.

🚨⚪️⚫️ Juventus want to sign a top GK this summer and Alisson is seen as dream target.



Liverpool extended his contract until 2027 but talks with Alisson and Mamardasvhili’s camp will take place in the next weeks.



Alisson likes the idea of returning to Italy but respects #LFC…

Снимки: Gettyimages