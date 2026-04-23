Алисон се е договорил с Ювентус, но не бърза с решението си

  • 23 апр 2026 | 14:50
Вратарят на Ливърпул Алисон Бекер е постигнал устна договорка за възможен трансфер в Ювентус през лятото, съобщава Матео Морето. Именно бразилският национал е приоритетната цел на „бианконерите“ за подсилване на тази позиция.

Според някои източници торинският гранд предлага договор за 2+1 сезона при годишна заплата от 5 млн. евро, докато цената на стража е 10 млн. Наставникът Лучано Спалети пък е сред най-големите поддръжници на подобен трансфер, след като работи съвместно с 33-годишния вратар по време на престоя им в Рома.

Фабрицио Романо потвърждава за взаимния интерес на двете страни, но уточнява, че самият Алисон тепърва ще говори с ръководството на Ливърпул относно своето бъдеще предвид сериозната конкуренция с Гиорги Мамардашвили. Трансферният експерт добавя, че мърсисайдци автоматично са удължили договора на дългогодишния си вратар до юни 2027-а.

Не се оправдаха лошите прогнози за Ямал

Байерн е охладил интереса на Реал Мадрид и Манчестър Сити към Павлович

Джон Тери не е получил предложение да помогне на временния мениджър на Челси

Президентът на Ла Лига: Като за начало френските клубове да спрат насилието

Дузина имена се спрягат за мениджърския пост на Челси, но кои са фаворитите

Медик уплаши Испания: Рискът от рецидив при контузията на Ямал е 30%, струва ми се малко вероятно да е на Световното

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

Григор Димитров - Даниел Вайехо

Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

