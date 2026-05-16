Ювентус се е свързал с Аталанта за Скалвини

Ювентус е започнал предварителни разговори за привличането на Джорджо Скалвини от Аталанта. Младият талант отдавна е в полезрението на "бианконерите", които подготвят офанзива за привличането му през лятото, съобщава "Tuttosport".

Интересът на Ювентус към защитника на Аталанта е продиктуван от стремежа на „бианконерите“ да добавят млади италиански таланти в състава си. За участието си в европейските клубни турнири Ювентус трябва да разполага с минимум осем местно подготвени играчи в своя списък „А“ от 25 футболисти, като поне четирима от тях трябва да са юноши на клуба. В момента „бианконерите“ заемат трето място в класирането на Серия "А", но са само на една точка пред петия в подреждането.

Сред изградените в Италия играчи в отбора са Матия Перин, Микеле Ди Грегорио, Федерико Гати, Мануел Локатели и Андреа Камбиазо, докато Фабио Мирети и Карло Пинсолио са продукт на клубната академия. Скалвини би бил още един играч, който отговаря на тези изисквания, също както и Давиде Фратези от Интер. Въпреки това, от Аталанта са заявили ясно, че ще разгледат оферти за младия бранител, само ако са в размер на 40-45 милиона евро.

Според информацията, Ювентус следи и защитника на Брентфорд Майкъл Кайоде, но бившият играч на Фиорентина е заявил, че не обмисля напускане на клуба от Премиър лийг.

