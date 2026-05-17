Мейну: Обмислях да напусна Юнайтед заради Аморим

Коби Мейну призна пред Sky Sports, че е обмислял да напусне Манчестър Юнайтед, когато Рубен Аморим го извади от плановете си, но казва, че неговият приоритет винаги е бил да остане на „Олд Трафорд“.

Отказът на Аморим да намери място за Мейну в силно критикуваната си схема 3-4-2-1 породи опасения, че Юнайтед може да загуби един от най-талантливите си юноши — по-малко от две години след като халфът вкара победния гол във финала за ФА Къп срещу Манчестър Сити.

Мейну поиска да напусне Юнайтед под наем в последната седмица на миналогодишния летен трансферен прозорец, но молбата му беше отхвърлена. След това Аморим не му даде нито един титулярен мач във Висшата лига, преди да бъде уволнен през януари и заменен от Майкъл Карик до края на сезона.

Карик върна Мейну в централната роля, в която той се чувстваше добре при Ерик тен Хаг, когато проби в първия отбор на Юнайтед. Впоследствие 21-годишният футболист отново получи повиквателна за Англия, след като възвърна най-добрата си форма, и подписа нов договор с клуба, в който е израснал.

„Когато не играеш много мачове — или изобщо не играеш — обмисляш всички варианти. Но в съзнанието ми на първо място винаги беше да играя за Манчестър Юнайтед и да продължа да играя за този клуб, в който съм израснал“, каза Мейну пред Sky Sports.

Аморим настояваше, че оценява Мейну, но твърдеше, че той е подходящ само за ролята, която Бруно Фернандеш — неизменният капитан на Юнайтед — заемаше в неговата система. Именно затова халфът продължи да бъде оставян извън състава. Попитан дали е усещал, че Аморим го изважда, защото не го вижда като подходящ за системата си, Мейну каза: „Да, когато идват нови мениджъри, те имат свой начин, по който искат да играят. И ако смятат, че не пасваш на това, значи не пасваш. Всичко, което мога да направя, е да работя и да тренирам, за да може евентуално да ме видят в различна светлина.“

Мейну каза, че периодът при Аморим е бил труден за него, но се е опирал на опитни фигури в състава на Юнайтед като Каземиро и Фернандеш, както и на близкия си приятел Джошуа Зиркзее.

„Да преминеш от това да играеш почти всеки мач към това да не играеш толкова често винаги ще бъде трудна адаптация“, добави Мейну. „Беше добре за мен от гледна точка на това да науча повече за себе си, за играта и за търпението. Как да организирам живота си, как да тренирам, как да работя и как да си изграждам рутина...

Разбира се, трудно е, когато дори не влизаш като резерва. Но бих казал, че семейството и приятелите ми ми помогнаха да видя светлината в края на тунела. Те знаеха, че в някакъв момент нещата отново ще се обърнат в моя полза, така че просто трябваше да бъда търпелив.“

Карик веднага върна Мейну като титуляр, когато пое отбора, и откакто бившият халф на Юнайтед се завърна на „Олд Трафорд“, Мейну е пропуснал само един мач от състава. Юнайтед спечели 10 от 15-е мача под ръководството на Карик и си осигури класиране за Шампионската лига през следващия сезон, като се нуждае само от една точка в последните два мача, за да гарантира третото място.

Договорът на Карик е само до края на сезона, но Юнайтед е готов да започне разговори с него за продължаване на работата му като старши треньор и след този срок.

„Той просто ми помогна с всичко. На терена е играл на същата позиция като мен, така че ми дава съвети и насоки какво да правя. А и дори в начина, по който ме управлява като човек — пита ме за семейството и такива неща. Просто говори с теб като с човек, не е само работа. Това определено помага на един футболист, когато треньорът може да види и другата страна на играта — а той очевидно може, защото е бил там и е бил в тази позиция.

Можеш да вярваш на всичко, което казва, защото е бил там и е играл за този клуб. Той знае какво се случва на футболния терен, знае какво се случва и извън него, когато играеш за такъв клуб. Всичко, което казва, наистина е ценно.“

Селекционерът на Англия Томас Тухел повика Мейну за първи път, откакто беше назначен през март, за контролите срещу Уругвай и Япония. Той обяви разширен състав за последния лагер преди обявяването на състава за Световното първенство на 22 май. Но въпреки завръщането си в националния отбор, Мейну далеч не е напълно удовлетворен. Вместо това той си поставя за цел да продължи развитието си с „трите лъва“.

„Щастлив съм, но не прекалено, нали знаете. Ако станеш прекалено щастлив, тогава се отпускаш. Просто се опитвам да бъда постоянен и да работя с треньора, да продължавам напред с шефа и със Стив Холанд. Просто искам още“, каза той. „След тези последни два мача това вероятно ще стане приоритет номер едно, но засега не е под мой контрол. Това, което мога да контролирам, е как ще играя в последните два мача, така че просто трябва да продължа да натискам, а каквото стане — стане.“

Снимки: Gettyimages