  Манчестър Юнайтед
  2. Манчестър Юнайтед
  Мейну е бъдещето на Юнайтед, но се нуждае от търпение

Мейну е бъдещето на Юнайтед, но се нуждае от търпение

  • 26 дек 2025 | 08:00
  • 499
  • 0

Треньорът на Манчестър Юнайтед, Рубен Аморим, се изказа ласкаво за младия полузащитник Коби Мейну, определяйки го като бъдещето на клуба, но подчертавайки необходимостта той да прояви търпение за своя шанс.

Португалският наставник изтъкна значението на играча за отбора, особено на фона на липсите в състава, което прави трудно отдаването му под наем.

Коби Мейну ще бъде бъдещето на Манчестър Юнайтед. Просто трябва да бъде търпелив и да изчака своя шанс, всичко може да се промени във футбола за 2 дни“, заяви Аморим.

След това добави: „Ако не привлечем някой футболист в средата на терена, е трудно да го пуснем под наем. Имаме липси в състава, всеки наш играч е важен“.

Снимки: Imago

