Родният спорт също ликува след успеха за Евровизия

Родният спорт също стана съпричастен с големия успех на България в песенния конкурс за Евровизия. Нашият представител Дара с песента си Бангаранга спечели безапелационно със 173 точки пред втория Израел и напомни за големите спортни радости, които родината е изживявала през годините.

Множество клубове и спортни дейци поздравиха Дара за големия успех. Локомотив (Пловдив) бе сред първите футболни отбори, които публикуваха пост в социалните мрежи по повод победата. Илианa Раева също почти веднага поздрави Дара. Още доста спортисти изразиха радостта си от победата.