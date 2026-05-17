Ронда Раузи победи Джина Карано само за 17 секунди

Едва 17 секунди бяха необходими на Ронда Раузи, за да направи тейкдаун и да приложи своя емблематичен армбар, с който принуди Джина Карано да се предаде при завръщането си в ММА за една вечер.

След десетгодишно отсъствие Раузи работи неуморно, за да се изправи срещу Карано при завръщането си в клетката, а събитието стана възможно благодарение на промоутърската компания на Джейк Пол – Most Valuable Promotions. Срещата обаче приключи, преди дори да е започнала истински, като Раузи свали Карано на земята още при първата размяна на удари.

RONDA ROUSEY DEFEATS GINA CARANO VIA ARMBAR IN LESS THAN 20 SECONDS. #RouseyCarano — Netflix Sports (@netflixsports) May 17, 2026

Раузи не губи време, като след няколко удара веднага премина към армбар, а Карано се предаде само миг по-късно. След края на двубоя Раузи отдаде почит на своята съперничка, но призна, че не е имала желание битката да продължи по-дълго, добавяйки още една победа за по-малко от минута към своята кариера, достойна за Залата на славата.

“There’s no way I could’ve ended it better than this. I want to make some more babies.”



That’s all for Ronda Rousey in MMA.



Legend 🐐 #RouseyCarano — Netflix Sports (@netflixsports) May 17, 2026

„Джина е човекът, който ме въведе в ММА, и е единственият, който можеше да ме върне в ММА“, заяви Раузи след победата. „Тя е моят герой. Ти промени моя свят, а ние променихме света. Никога няма да мога да ти се отплатя достатъчно. Радвам се, че най-накрая споделихме този момент.“„Надявах се да изляза възможно най-невредима, защото наистина не исках да я нараня. Това е красотата на бойните изкуства“, добави тя.

Карано се завърна в ММА след 17-годишно отсъствие. Макар да не изглеждаше особено изненадана от развоя на срещата, тя изрази съжаление, че не е успяла да нанесе поне няколко удара преди края.

„Исках да продължи по-дълго“, каза Карано. „Чувствах се толкова готова. Исках да я ударя. Вероятно ще го усетя по-късно. Самото влизане в клетката беше победа. Да се бия с легенда беше победа. Чувствам се страхотно. Просто исках истинска битка, а не я получих. Това е победа в моя живот.“

Карано нашумя с признанието, че е свалила 45 килограма, за да се подготви за мача с Раузи, след като е преминала през много труден период в живота си, последвал уволнението ѝ от сериала на Star Wars „The Mandalorian“ и съдебен иск срещу Disney, който в крайна сметка беше уреден извънсъдебно.

Що се отнася до бившата шампионка на UFC в категория петел, Раузи ясно заяви, че е приключила с битките и завръщането ѝ е било мотивирано единствено от желанието да се изправи срещу Карано. Сега, след като добави тази победа към актива си, Раузи отново се оттегля от бойните спортове.

„Нямаше как да завърша по-добре от това“, каза Раузи. „Искам да имам още бебета и да се отдам на готвенето.“