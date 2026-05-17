Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Обявиха съдиите за предпоследния кръг от битката за спасение

Обявиха съдиите за предпоследния кръг от битката за спасение

  • 17 май 2026 | 09:28
  • 2826
  • 0

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви реферите за предстоящите мачове от Третата осмица в Първа лига.

Двубоите ще се играят на 18 май, понеделник.

Съдийски назначения
Срещи от 36-ия кръг на efbet Лига, сезон 2025/2026

18 май 2026 г., понеделник, 19:30 ч.Футболен клуб Локомотив София 1929 ЕАД - ПФК Славия 1913
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов4-ти: Петър Димов Аспарухов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов КръстевСН: Валентин Желев Добрев

18 май 2026 г., понеделник, 19:30 ч.ПФК Берое-Стара Загора - ПФК Септември Сф
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев4-ти: Георги Петров Стоянов ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Кристиян Николов КолевСН: Николай Йорданов Колев

18 май 2026 г., понеделник, 19:30 ч.Футболен клуб Добруджа 1919 - ПФК Ботев Враца
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Мартин Тодоров Мачев4-ти: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Стоян Панталеев АрсовСН: Ахмед Яшар Ахмед

18 май 2026 г., понеделник, 19:30 ч.ПФК Монтана 1921 - Футболен клуб Спартак 1918
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев4-ти: Мартин Иванов Марков ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Любослав Бисеров ЛюбомировСН: Антон Симеонов Генов

Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Рилци и Аксаково завършиха наравно

Рилци и Аксаково завършиха наравно

  • 17 май 2026 | 00:53
  • 900
  • 0
Радост за Олимпик (Варна)

Радост за Олимпик (Варна)

  • 17 май 2026 | 00:44
  • 1242
  • 0
Дубълът на Фратрия надви Ботев (Нови пазар)

Дубълът на Фратрия надви Ботев (Нови пазар)

  • 17 май 2026 | 00:31
  • 934
  • 0
Партизан с втора поредна победа

Партизан с втора поредна победа

  • 17 май 2026 | 00:13
  • 1022
  • 2
ФК Троян излъга Янтра (Полски Тръмбеш)

ФК Троян излъга Янтра (Полски Тръмбеш)

  • 17 май 2026 | 00:05
  • 1353
  • 0
Левски 2007 победи Павликени

Левски 2007 победи Павликени

  • 16 май 2026 | 23:58
  • 1193
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Родният спорт също ликува след успеха за Евровизия

Родният спорт също ликува след успеха за Евровизия

  • 17 май 2026 | 09:14
  • 9188
  • 51
Може ли Педро Акоста да спечели днес?

Може ли Педро Акоста да спечели днес?

  • 17 май 2026 | 10:05
  • 802
  • 0
Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

  • 16 май 2026 | 17:55
  • 167451
  • 1181
Манчестър Юнайтед ще затвърждава третото място в битка с Нотингам

Манчестър Юнайтед ще затвърждава третото място в битка с Нотингам

  • 17 май 2026 | 06:27
  • 3602
  • 0
Ронда Раузи победи Джина Карано само за 17 секунди

Ронда Раузи победи Джина Карано само за 17 секунди

  • 17 май 2026 | 08:51
  • 2867
  • 0