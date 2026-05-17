Компани: Този отбор има голям потенциал за развитие

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани бе щастлив след последния мач за сезова в Бундеслигата, след който тимът му официално вдигна титлата и получи златните си медали. Той е щастлив, че отборът е изпълнил целта, която си постави в началото на сезона, но допълни, че този състав има потенциал да стане ще по-силен в следващите години.

"Всеки сезон започва с надеждата отново да вдигнем Сребърната салатиера. Винаги е прекрасно, когато семейството ти е на трибуните, както и всички хора, които ни подкрепяха през целия сезон. Точно затова очаквах този уикенд с такова огромно нетърпение! Искам да видя как момчетата празнуват и се наслаждават на момента, защото този състав напълно го заслужава", заяви Компани.

След това той говори за амбициите за бъдещето.

"Летвата в този клуб винаги е вдигната много, много високо. Въпреки че спечелихме шампионската титла и имаме реалния шанс да постигнем дубъл през този сезон, аз все още виждам огромен потенциал за развитие в нашия състав. Основната ни цел остава непроменена — искаме да продължим да израстваме и да ставаме още по-добри през следващата година, независимо от успехите, които вече сме постигнали до момента", допълни белгиецът.

Той обаче запази правото си да даде финална оценка на сезона чак след изиграването на финала за Купата на Германия.

"Ще дам своята финална и пълна оценка за представянето на Байерн през сезона едва след като изиграем финала за Купата на Германия. Нашата работа за тази година все още не е приключила. Предстои ни изключително важен мач, в който сме длъжни да дадем всичко от себе си", заяви специалистът.

Снимки: Imago