Шампионът Интер може да се забавлява срещу изпадналия Верона

  • 17 май 2026 | 06:00
Предстоящият сблъсък от 37-ия кръг на Серия "А" противопоставя два отбора в коренно различно състояние. Интер влиза в двубоя като коронования шампион на Италия, докато Верона вече официално изпадна в Серия "Б". Въпреки че интригата за местата в класирането е изчезнала, домакините ще искат да зарадват феновете си на „Джузепе Меаца“ в последното си домакинство за сезона. Все пак гостите не бива да бъдат подценявани, тъй като съвсем наскоро успяха да отмъкнат точка от Ювентус след равенство 1:1, показвайки, че все още имат сили за изненади.

Интер се наслаждава на изключителен сезон под ръководството на Кристиан Киву. Отборът има 85 точки след 36 изиграни мача и вече си осигури дубъл, след като победи Лацио с 3:0 във финала за Купата на Италия. В последните си пет мача „нерадзурите“ записаха четири победи (включително две над Лацио и една над Парма) и едно равенство срещу Торино. В Европа представянето им беше солидно в груповата фаза на Шампионската лига, където завършиха на 10-о място с 5 победи и 3 загуби, но за съжаление отпаднаха в плейофния кръг от норвежкия Бодьо/Глимт.

За Верона сезонът е разочароващ, като отборът заема 19-о място с едва 20 точки. Тимът е в серия от осем мача без победа, като в последните си пет срещи записа две равенства (срещу Ювентус и Лече) и три загуби от Комо, Милан и Торино. Липсата на резултатност е основен проблем, като отборът е отбелязал само 24 гола в 36 мача, което е най-слабият показател в лигата заедно с Лече.

Историята на директните срещи е изцяло в полза на гранда от Милано. В последните шест мача между двата тима Интер е постигнал пет победи и едно равенство. Особено впечатляващи бяха успехите с 5:0 през ноември 2024 г. и разгромното 6:0 през май 2023 г. По-рано този сезон Интер спечели гостуването си на „Маркантонио Бентегоди“ с 2:1 след голове на Пьотър Жиелински и автогол на Мартин Фрезе.

Кристиан Киву се утвърди като изключително успешен треньор, постигайки 27 победи в 36 шампионатни мача. От другата страна, Паоло Самарко пое Верона в началото на февруари, но не успя да спаси отбора от изпадане. За Интер Лаутаро Мартинес е в страхотна форма със своите 17 гола през сезона, подпомаган от Маркюс Тюрам, който има 13 попадения. За гостите надеждите са свързани с Киерон Бауи, който отбеляза последните три гола на отбора при гостувания.

В състава на домакините единственият сериозен отсъстващ е Хакан Чалханоолу, който все още се възстановява от контузия на бедрото. Всички останали ключови играчи, включително Алесандро Бастони, Николо Барела и Хенрих Мхитарян, са на разположение на Киву, като се очаква ротация, за да се даде шанс на играчи с по-малко минути.

Гостите пристигат в Милано със сериозно отслабен състав. Голмайсторът Гифт Орбан е извън групата по дисциплинарни причини. Списъкът с контузени е дълъг и включва Суат Сердар, Даниел Москера, Армел Бела-Кочап, Шейх Ниасе и Даниел Ойегоке. Това оставя Паоло Самарко с много ограничени опции за промени в хода на мача.

