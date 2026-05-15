Карик подписва още преди мача в неделя, ясно е каква ще е продължителността на договора му

Майкъл Карик съвсем скоро ще подпише своя договор с Манчестър Юнайтед като постоянен мениджър на отбора. До момента бившият халф изпълняваше длъжността временно до края на сезона, но добрите резултати на тима под негово ръководство постепенно го превърнаха в основния фаворит за позицията и за бъдещето. По-рано днес Карик заяви на своята пресконференция, че съвсем скоро бъдещето му ще стане ясно. Според "Скай спортс" новият договор може да бъде подписан и официално анонсиран още преди неделния мач с Нотингам Форест, който е последното домакинство на "червените дяволи" за този сезон.

"Би Би Си" добавя, че контрактът ще бъде за две години, като в него ще има опция за допълнителни 12 месеца. Това означава, че ако всичко е наред, Карик може да остане на "Олд Трафорд" поне до лятото на 2029-а.

Преговорите от страна на клуба са започнали, след като сър Джим Рактлиф е дал зелена светлина за това. Той е бил убеден от главния изпълнителен директор Омар Берада и футболния директор Джейсън Уилкокс, че Карик е най-подходящият човек за поста. Повечето от играчите и феновете на Юнайтед също подкрепят Карик, след като той изведе отбора до 10 победи в 15 мача в Премиър лийг и гарантира участието на "червените дяволи" в Шампионската лига през следващия сезон.

🚨 Michael Carrick will stay at Manchester United as permanent manager, confirmed.



Direction clear for weeks, plan also approved by Sir Jim Ratfliffe and new deal set to be signed soon.



New deal for 2 years plus option to extend or directly 3 years, but no doubts: Carrick says… pic.twitter.com/ptyvbpI9sf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2026