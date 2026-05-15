Карик подписва още преди мача в неделя, ясно е каква ще е продължителността на договора му

Майкъл Карик съвсем скоро ще подпише своя договор с Манчестър Юнайтед като постоянен мениджър на отбора. До момента бившият халф изпълняваше длъжността временно до края на сезона, но добрите резултати на тима под негово ръководство постепенно го превърнаха в основния фаворит за позицията и за бъдещето. По-рано днес Карик заяви на своята пресконференция, че съвсем скоро бъдещето му ще стане ясно. Според "Скай спортс" новият договор може да бъде подписан и официално анонсиран още преди неделния мач с Нотингам Форест, който е последното домакинство на "червените дяволи" за този сезон.
Майкъл Карик: Бъдещето ми ще стане ясно съвсем скоро
"Би Би Си" добавя, че контрактът ще бъде за две години, като в него ще има опция за допълнителни 12 месеца. Това означава, че ако всичко е наред, Карик може да остане на "Олд Трафорд" поне до лятото на 2029-а.
Преговорите от страна на клуба са започнали, след като сър Джим Рактлиф е дал зелена светлина за това. Той е бил убеден от главния изпълнителен директор Омар Берада и футболния директор Джейсън Уилкокс, че Карик е най-подходящият човек за поста. Повечето от играчите и феновете на Юнайтед също подкрепят Карик, след като той изведе отбора до 10 победи в 15 мача в Премиър лийг и гарантира участието на "червените дяволи" в Шампионската лига през следващия сезон.