Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Карик подписва още преди мача в неделя, ясно е каква ще е продължителността на договора му

Карик подписва още преди мача в неделя, ясно е каква ще е продължителността на договора му

  • 15 май 2026 | 18:21
  • 3258
  • 2
Карик подписва още преди мача в неделя, ясно е каква ще е продължителността на договора му

Майкъл Карик съвсем скоро ще подпише своя договор с Манчестър Юнайтед като постоянен мениджър на отбора. До момента бившият халф изпълняваше длъжността временно до края на сезона, но добрите резултати на тима под негово ръководство постепенно го превърнаха в основния фаворит за позицията и за бъдещето. По-рано днес Карик заяви на своята пресконференция, че съвсем скоро бъдещето му ще стане ясно. Според "Скай спортс" новият договор може да бъде подписан и официално анонсиран още преди неделния мач с Нотингам Форест, който е последното домакинство на "червените дяволи" за този сезон.

Майкъл Карик: Бъдещето ми ще стане ясно съвсем скоро
Майкъл Карик: Бъдещето ми ще стане ясно съвсем скоро

"Би Би Си" добавя, че контрактът ще бъде за две години, като в него ще има опция за допълнителни 12 месеца. Това означава, че ако всичко е наред, Карик може да остане на "Олд Трафорд" поне до лятото на 2029-а.

Преговорите от страна на клуба са започнали, след като сър Джим Рактлиф е дал зелена светлина за това. Той е бил убеден от главния изпълнителен директор Омар Берада и футболния директор Джейсън Уилкокс, че Карик е най-подходящият човек за поста. Повечето от играчите и феновете на Юнайтед също подкрепят Карик, след като той изведе отбора до 10 победи в 15 мача в Премиър лийг и гарантира участието на "червените дяволи" в Шампионската лига през следващия сезон.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Официално: Нойер подписа нов договор с Байерн

Официално: Нойер подписа нов договор с Байерн

  • 15 май 2026 | 19:09
  • 357
  • 0
Де Лихт се оперира и ще пропусне Световното

Де Лихт се оперира и ще пропусне Световното

  • 15 май 2026 | 17:53
  • 2225
  • 0
Кот д'Ивоар обяви състава за Световното, нападател на Интер с първа повиквателна

Кот д'Ивоар обяви състава за Световното, нападател на Интер с първа повиквателна

  • 15 май 2026 | 17:35
  • 748
  • 0
Роберто Мартинес: Кристиано Роналдо ще приеме своята роля на Световното, каквато и да е тя

Роберто Мартинес: Кристиано Роналдо ще приеме своята роля на Световното, каквато и да е тя

  • 15 май 2026 | 17:29
  • 903
  • 0
Първа тренировка за Валверде след сблъсъците с Чуамени

Първа тренировка за Валверде след сблъсъците с Чуамени

  • 15 май 2026 | 17:20
  • 440
  • 0
Гуардиола: Последните два финала са забравени, сезонът ни беше наистина добър

Гуардиола: Последните два финала са забравени, сезонът ни беше наистина добър

  • 15 май 2026 | 17:00
  • 1404
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Втора лига на живо: Вихрен поведе с 3:0 на Миньоро, Пирин мачка Севлиево

Втора лига на живо: Вихрен поведе с 3:0 на Миньоро, Пирин мачка Севлиево

  • 15 май 2026 | 19:45
  • 15450
  • 27
"Червените" разграбиха и новата партида билети

"Червените" разграбиха и новата партида билети

  • 15 май 2026 | 18:31
  • 6329
  • 21
Тунчев преподипса с Арда

Тунчев преподипса с Арда

  • 15 май 2026 | 19:14
  • 1185
  • 2
Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

  • 15 май 2026 | 15:58
  • 10247
  • 4
Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

  • 15 май 2026 | 10:43
  • 37746
  • 158
Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

  • 15 май 2026 | 12:55
  • 14397
  • 9