  3. Рууни е изненадан от решението на Тухел да не вика Александър-Арнолд

  • 8 май 2026 | 13:35
Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни е изненадан, че десният бранител Трент Александър-Арнолд не беше включен в последния състав на Англия на Томас Тухел преди треньорът да направи селекцията си за Световното първенство в Северна Америка.

Александър-Арнолд е титуляр за клубния си тим Реал Мадрид през последните месеци, откакто се възстанови от контузия в бедрото през януари, но не беше повикан от Тухел за контролите срещу Уругвай и Япония в края на март. Десният бек на Арсенал Бен Уайт започна от първата минута и в двата мача, отбелязвайки единствения гол за "Трите лъва" при равенството 1:1 срещу "урусите".

"Без неуважение към Бен Уайт - мисля, че е фантастичен играч, но той да бъде в състава и да играе вместо Трент е изненадващо“, заяви Уейн Рууни в подкаста си.

Според англичанина, Томас Тухел все още се опитва да разучи какъв отбор да използва за Мондиала и не е решил окончателно кои ще са главните действащи лица. "Харесва ми какво прави Тухел, но все още мисля, че на този етап трябва да се поставят въпросителни върху един или двама играчи. Изглежда сякаш все още се опитва да избере останалия състав, както и 10 от титулярите", добави Рууни.

