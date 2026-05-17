Христо Илиев пред Sportal.bg: Приемам Световното като опит, който ще ми е полезен занапред

Новият национален рекордьор на България на 60 метра и европейски рекордьор за младежи под 23 години Христо Илиев завърши зимния сезон не точно по начина, по който си представяне. Възпитаникът на Валя Демирева не успя да премине сериите на 60 метра на Световното първенство в зала в Торун, но смята, че този форум е бил голям урок за него. Илиев даде ексклузивно интервю за Sportal.bg преди началото на летния сезон.

“Бих казал, че ще запомня зимния сезон само с хубави емоции. С Изключение на Световното първенство. Това първенство го приемам като опит, беше ми първото участие на толкова голям форум и един опит, който ще ми е много полезен занапред”, каза Илиев пред Sportal.bg.

Смята ли, че очакванията към него са му повлияли: “Естествено, че имаше много големи очаквания към мен, това също ми повлия доста, но гледам да не го мисля вече това световно, защото няма смисъл да се връщам към него. Гледаме сега към летния сезон, където се надяваме на много хубави резултати.”

Кога ще направи първи старт за летния сезон, амбициите за Европейското в Бирмингам и какво предстои за мъжката щафета на България на 4 по 100 м - всичко това може да намерите във видеото.