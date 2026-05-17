  Ще спре ли пропадането на Милан в този ключов момент от сезона?

Ще спре ли пропадането на Милан в този ключов момент от сезона?

Предстоящият 37-ми кръг на Серия "А" изправя един срещу друг Дженоа и Милан в двубой с коренно различно значение за двата съперника. За гостите от Милано победата е жизненоважна. В момента „росонерите“ заемат четвъртото място в класирането с 67 точки, но са с равен актив с петия Рома. Всяка грешка в този момент може да изхвърли гранда от зона Шампионска лига. От другата страна, Дженоа се намира на спокойното 14-то място с 41 точки и вече си е осигурил оставането в елита, което означава, че „грифоните“ ще играят единствено за своята чест и пред своите верни фенове на „Луиджи Ферарис“.

Формата на Милан напоследък е повече от тревожна. Тимът, който дълго време бе в борбата за челните места, записа само една победа в последните си пет шампионатни мача – минимален успех с 1:0 срещу Верона. В останалите срещи играчите на Масимилиано Алегри допуснаха три загуби (от Аталанта, Сасуоло и Удинезе) и едно равенство срещу Ювентус. Погледът върху последните 10 мача показва 5 победи, 3 равенства и 2 загуби, но сривът в представянето в най-решаващата фаза е очевиден. Особено сериозен е проблемът в предни позиции – отборът има само 3 гола в последните си 6 мача, като е напът да запише най-слабия си сезон в атака от 10 години насам.

Домакините влизат в мача в приповдигнато настроение. В последните си пет двубоя Дженоа записа две победи (над Пиза и Сасуоло), две равенства (с Фиорентина и Аталанта) и само една загуба от Комо. Тимът на Даниеле Де Роси показа стабилност в защита, записвайки две чисти мрежи в последните си два мача, което ще бъде сериозно предизвикателство за разколебаната атака на гостите.

Любопитен детайл около срещата е нейният начален час. Мачът бе преместен за 13:00 часа местно време в неделя. Причината за това е административната драма около дербито на Рим между Рома и Лацио. Първоначално планираните промени в техния график принудиха ръководството на Серия "А" да измести и други ключови двубои, за да се гарантира, че отборите, борещи се за Топ 4, ще започнат своите мачове по едно и също време.

В лагера на Милан ситуацията е критична. Голямата звезда Рафаел Леао е наказан и няма да може да помогне на своите съотборници. Към него в списъка на санкционираните се присъединяват Первис Еступинян и Алексис Салемакерс. Списъкът с контузени също е дълъг – опитният Лука Модрич е аут до края на сезона с фрактура на лицевата кост, а Рубен Лофтъс-Чийк също е извън строя. Има малка надежда Кристиан Пулишич да попадне в групата след проблеми с гърба, но участието му остава под въпрос.

Дженоа също има своите липси. Аут заради травми са Максуел Корне, Жуниор Месиас и Себастиан Отоа. Под въпрос е и Брук Нортън-Къфи, който страда от разтежение на подколянното сухожилие. Въпреки това, Даниеле Де Роси разполага с достатъчно опции, за да се противопостави на гранда от Милано.

