Каземиро ще е готов за сбогуването си

Халфът на Манчестър Юнайтед Каземиро поднови тренировки. Бразилецът пропусна двубоя със Съндърланд, но изглежда ще е възстановен за мача срещу Нотингам в неделя. Това означава, че той най-вероятно ще бъде на терена и ще може да се сбогува с феновете на “червените дяволи”, тъй като това е последен домакински мач на тима за сезона.

Майкъл Карик намекна още преди няколко дни, че Каземиро ще е готов за следващия двубой. Бразилецът напуска клуба през лятото като свободен агент, тъй като договорът му изтича. Той игра в 34 мача този сезон, а през пролетта се представи много силно и отбеляза важни голове. Това накара мнозина от феновете да поискат да остане на “Олд Трафорд”, но Каземиро заяви, че няма да промени решението си.

🚨👀 Casemiro has returned to training at Carrington after missing the goalless draw at Sunderland.



Manuel Ugarte is also back with the squad. [mu] pic.twitter.com/hizPFMgcsF — United & Everything Football (@UEF_Podcast) May 13, 2026