  • 13 май 2026 | 14:39
Каземиро ще е готов за сбогуването си

Халфът на Манчестър Юнайтед Каземиро поднови тренировки. Бразилецът пропусна двубоя със Съндърланд, но изглежда ще е възстановен за мача срещу Нотингам в неделя. Това означава, че той най-вероятно ще бъде на терена и ще може да се сбогува с феновете на “червените дяволи”, тъй като това е последен домакински мач на тима за сезона.

Майкъл Карик намекна още преди няколко дни, че Каземиро ще е готов за следващия двубой. Бразилецът напуска клуба през лятото като свободен агент, тъй като договорът му изтича. Той игра в 34 мача този сезон, а през пролетта се представи много силно и отбеляза важни голове. Това накара мнозина от феновете да поискат да остане на “Олд Трафорд”, но Каземиро заяви, че няма да промени решението си.

Арбелоа: Спрямо Реал Мадрид винаги е имало двоен стандарт

Документален филм припомни скандалите около Франция на Мондиал 2010, дневник на Доменек е особено пикантен

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Меджик Джонсън рекламира Лос Анджелис преди Световното първенство по футбол

Кой е бизнесменът, който може да хвърли ръкавицата на Флорентино Перес и да поиска Реал Мадрид?

Испански вестник с остра реакция срещу Флорентино Перес

Славия 0:1 Добруджа, дузпа в шестата секунда

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

