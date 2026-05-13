Каземиро ще е готов за сбогуването си

Халфът на Манчестър Юнайтед Каземиро поднови тренировки. Бразилецът пропусна двубоя със Съндърланд, но изглежда ще е възстановен за мача срещу Нотингам в неделя. Това означава, че той най-вероятно ще бъде на терена и ще може да се сбогува с феновете на “червените дяволи”, тъй като това е последен домакински мач на тима за сезона.
Майкъл Карик намекна още преди няколко дни, че Каземиро ще е готов за следващия двубой. Бразилецът напуска клуба през лятото като свободен агент, тъй като договорът му изтича. Той игра в 34 мача този сезон, а през пролетта се представи много силно и отбеляза важни голове. Това накара мнозина от феновете да поискат да остане на “Олд Трафорд”, но Каземиро заяви, че няма да промени решението си.