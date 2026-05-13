Манчестър Юнайтед е готов да започне разговори с Карик

Манчестър Юнайтед е готов да започне разговори с Майкъл Карик и евентуално да му предложи постоянен договор, твърди “Скай Спортс”. Шефовете на “червените дяволи” не са изключили напълно варианта да назначат друг треньор през лятото и са се свързали с някои специалисти, но са решили, че Карик ще е първият, с когото ще разговарят.

Бившият играч на тима от известно време е фаворит да води отбора в дългосрочен план. Той впечатли, след като в първите си 15 мача записа 10 победи и класира “червените дяволи” за Шампионската лига. Въпреки блестящото представяне на отбора в този период, ръководството на Ман Юнайтед ще мине през много сериозен процес преди да вземе решение кой да бъде назначен.

Michael Carrick in a strong position to get the Manchester United job permanently.



As revealed with @alex_crook, formal talks set to begin before the season ends.



Significant support from senior leadership ahead of an an executive committee meeting this week.



— Ben Jacobs (@JacobsBen) May 13, 2026