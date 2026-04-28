Коби Мейну ще подпише нов договор с Манчестър Юнайтед

Младият полузащитник Коби Мейну е близо до удължаване на договора си с Манчестър Юнайтед, съобщава Фабрицио Романо.

Клубът и халфът са се споразумели за всички условия на новия контракт. Той ще бъде до края на сезон 2030/31, а играчът ще получи значително увеличение на заплатата си. Мейну може да подпише договора си още през тази седмица. Официално съобщение ще бъде направено преди края на настоящата кампания.

🚨💣 BREAKING: Kobbie Mainoo has agreed all terms of new contract at Man United, all set to sign!



The agreement will be valid until June 2031 with increased salary, as always reported.



Understand it will be official before end of the season, Kobbie could sign this week. 🔐 pic.twitter.com/5xWgqKrG9T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026

21-годишният английски национал е изиграл 24 мача и е подал две асистенции през този сезон с екипа на Юнайтед. Отборът от Манчестър се намира на трето място в класирането в Премиър лийг четири кръга преди края на първенството.

Снимки: Gettyimages