Коби Мейну ще подпише нов договор с Манчестър Юнайтед

Младият полузащитник Коби Мейну е близо до удължаване на договора си с Манчестър Юнайтед, съобщава Фабрицио Романо.

Клубът и халфът са се споразумели за всички условия на новия контракт. Той ще бъде до края на сезон 2030/31, а играчът ще получи значително увеличение на заплатата си. Мейну може да подпише договора си още през тази седмица. Официално съобщение ще бъде направено преди края на настоящата кампания.

21-годишният английски национал е изиграл 24 мача и е подал две асистенции през този сезон с екипа на Юнайтед. Отборът от Манчестър се намира на трето място в класирането в Премиър лийг четири кръга преди края на първенството.

Барселона има нов план за оставането на Рашфорд

ФИФА се събира на редовен конгрес във Ванкувър, участието на Иран и ново правило за изчистване на жълтите картони на Мондиала са сред ключовите теми

УЕФА и Disney стартират нова инициатива, за да вдъхновят следващото поколение звезди в Шампионската лига за жени

Ван Дайк: Салах ще получи изпращане

Коман разкри кой отбор ще подкрепя в сблъсъка ПСЖ - Байерн и обяви двата тима за най-атрактивните през сезонa

Модрич е претърпял успешна операция на скулата

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

