Коби Мейну ще подпише нов договор с Манчестър Юнайтед

Младият полузащитник Коби Мейну е близо до удължаване на договора си с Манчестър Юнайтед, съобщава Фабрицио Романо.
Клубът и халфът са се споразумели за всички условия на новия контракт. Той ще бъде до края на сезон 2030/31, а играчът ще получи значително увеличение на заплатата си. Мейну може да подпише договора си още през тази седмица. Официално съобщение ще бъде направено преди края на настоящата кампания.
21-годишният английски национал е изиграл 24 мача и е подал две асистенции през този сезон с екипа на Юнайтед. Отборът от Манчестър се намира на трето място в класирането в Премиър лийг четири кръга преди края на първенството.
