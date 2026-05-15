Майкъл Карик: Бъдещето ми ще стане ясно съвсем скоро

Ще продължи ли Майкъл Карик да води Манчестър Юнайтед и след края на сезона? Този въпрос интересува феновете на клуба след силното представяне на тима под ръководството на временния мениджър. Очакванията са, че по-скоро бившият халф ще бъде назначен за постоянен наставник.

"Бъдещето ми ще бъде решено съвсем скоро - заяви Карик на пресконференция днес. - Знаехме, че това ще стане към края на сезона, ако не и в самия край на сезона, така че нищо не се е променило. Няма никакъв голям обрат по темата. Положението е такова, каквото е. Очевидно всичко, което следва след това, ни чака съвсем близо зад ъгъла.“

Юнайтед на 99% ще завърши трети в Премиър лийг и ще играе в Шампионската лига. Последните два двубоя на тима са срещу Нотингам Форест (17 май) и Брайтън (24 май). Сблъсъкът с Форест тази неделя е последен за тима на “Олд Трафорд”.

“След края ще се обърна към запалянковците - продължи Карик. - Мисля, че това е важно, независимо от ситуацията. Важно е заради привържениците — да им благодарим. Аз със сигурност им благодаря за сезона и за подкрепата, особено през последните четири месеца, или колкото време беше за мен лично. Знам накъде биете по отношение на бъдещето и какво означава това, но независимо от всичко, смятам, че е важно заради това, през което преминахме заедно досега, и заради връзката помежду ни. Усещам, че и играчите го почувстваха, виждам го в разговорите, виждам как отделни футболисти и групата като цяло го усещат.

Юнайтед е уникален и специален футболен клуб. Изключително горд съм, че се върнах и съм част от него, за да помогна като привърженик. Едно е да си бивш играч и бивш служител, но като истински фен, който толкова много държи на клуба, беше важно да имам възможността да се върна и да помогна като част от групата, за да вървим напред. Мисля, че голямата крачка — да се завърнем в ШЛ — е добра, наистина добра, и съм напълно доволен от работата, която свършихме досега.“

Следващата стъпка пред отбора? Винаги трябва да гледаш нагоре и да се стремиш към повече. Това е красотата на футбола и на съревнованието — да постигнеш нещо, след това да го затвърдиш и после да го надградиш. Мисля, че това винаги е предизвикателството пред играчите, пред състава, пред цялата група и пред клуба. Искаме да продължим да се движим положително и в правилната посока. Колкото по-близо си до върха, толкова по-малко пространство има за прогрес, но именно прогресът е това, към което трябва да се стремим.“

“Напускащият Казермиро е на разположение срещу Нотингам. Мога да говоря за времето, откакто съм тук, откакто се запознах с него и работя с него. Мисля, че беше фантастичен за нас, за мен лично и за групата като цяло. Смятам, че яснотата около ситуацията помага — и за него, и за нас — той да бъде психически на правилното място. Той даде абсолютно всичко във всяко отношение, въпреки че знаеше, че всичко ще приключи в края на сезона. Както казах и преди, това е огромна заслуга за начина, по който подходи към ситуацията. Само защото идва краят и всичко е ясно, човек лесно може да тръгне и в другата посока. Каземиро е напълно отдаден, напълно ни подкрепя като щаб, а представянето му… Разбира се, имал е своите върхове и спадове, както всички във футбола през годините, но да завърши толкова силно и да видиш връзката, която има с феновете, е наистина хубаво”, каза още мениджърът на Манчестър Юн.