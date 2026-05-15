Деклан Райс би бил перфектен за Манчестър Юн, вярва Бруно

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш е впечатлен от класата на Деклан Райс и изрази съжаление, че халфът на Арсенал не е преминал на „Олд Трафорд“. Португалецът направи този коментар, след като изпревари англичанина в гласуването за играч на сезона на Асоциацията на футболните журналисти (FWA). Двамата бяха основните претенденти за индивидуалния приз, като в крайна сметка Фернандеш спечели с 45% от гласовете.

“На първо място му се възхищавам много като човек, защото го познавам от Алгарве, когато тренирахме заедно - заяви Фернандеш в интервю с Джоел Бея. - Вече го познавах като играч на Уест Хам и знаехме какви качества притежава. Винаги съм казвал, че Райс е футболист, който трябва да играе за Манчестър Юнайтед, и бях наистина тъжен, когато избра да отиде в Арсенал. Не знаех дали е имало възможност или шанс той да дойде в Манчестър Юнайтед, но винаги съм смятал, че ще бъде перфектен за нашия клуб. Не само заради играча, който е, но и заради човека и професионалиста. Той ми показа това. И заради характера си.“

Докато Райс преследва големи трофеи с отбора си, Фернандеш е напът да запише индивидуална история. Той има 19 асистенции във Висшата лига този сезон, което го оставя само на една от рекорда, който се държи съвместно от Тиери Анри и Кевин Де Бройне. Фернандеш има оставащи мачове срещу Нотингам Форест и Бърнли, в които ще опита да подобри това постижение. Именно броят на асистенциите му донесе наградата на FWA, въпреки че осем от последните десет носители на приза са играли за отбора, спечелил титлата в Премиър лийг през съответната година.

Фернандеш настоя, че Райс също би бил достоен победител, но предположи, че по-дълбоката му позиция в халфовата линия затруднява представянето му да изпъкне по същия начин.

„Това, което той прави този сезон, е страхотно“, каза Фернандеш. „Позицията му е различна, той е играч, от когото не се изисква да прави толкова много асистенции или да вкарва толкова много голове. От него се изискват различни неща.“„Начинът, по който играе Арсенал, е различен от нашия, така че не можем да сравняваме играчите. Но това, което можем да кажем, е, че той е един от най-изявените футболисти във Висшата лига този сезон.“

Португалецът добави: „Много съм щастлив, че спечелих, но ако Деклан беше взел тази награда, щеше да е напълно заслужено. В сезон, в който трябва да избираш между играчи, очевидно е, че числата имат голяма тежест при решенията.“

„Аз имах брилянтен сезон и успях да добавя това към играта си. Очевидно за Дек е по-трудно да го постигне, защото играе малко по-назад. Въпреки това смятам, че е невероятен играч. Ако той беше получил тази награда, щях да му изпратя съобщение и да го поздравя, както направих, когато стигна до финала на Шампионската лига.“

Бруно Фернандеш: Всеки ден се уча, за да ставам по-добър