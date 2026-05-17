  Разтърсваният от скандали Реал Мадрид гостува на борещия се за оцеляване Севиля

Разтърсваният от скандали Реал Мадрид гостува на борещия се за оцеляване Севиля

  • 17 май 2026 | 07:02
Разтърсваният от скандали Реал Мадрид гостува на борещия се за оцеляване Севиля

Предстоящият сблъсък от 37-ия кръг на Ла Лига между Севиля и Реал Мадрид изправя два отбора в коренно различно психологическо състояние. За гостите от столицата сезонът на практика приключи в битката за върха, тъй като Барселона вече си осигури титлата, оставяйки "белия балет" на второто място с 80 точки и без трофей. За Севиля обаче залогът е огромен. Андалусийците заемат 12-а позиция с 43 точки и макар да са на 4 точки от зоната на изпадащите, те все още имат теоретичен шанс дори да се намесят в борбата за 7-ото място, което дава право на участие в евротурнирите и в момента се държи от Хетафе с 48 точки.

Реал Мадрид пристига в Севиля разтърсван от поредица извънтеренни скандали, които белязаха последния месец. Напрежението ескалира с физически сблъсък на тренировъчната база между Федерико Валверде и Орелиен Чуамени, довел до солени глоби, а президентът Флорентино Перес наля масло в огня с остра пресконференция на 13 май, в която атакува медиите и обяви нови избори. Очевидно треньорът Алваро Арбелоа е изпуснал съблекалнята и това ще е един от последните му мачове начело на "белия балет", като на "Сантиаго Бернабеу" вече активно търсят негов заместник.

Севиля се намира в отличен подем под ръководството на Луис Гарсия Пласа. Отборът записа три последователни победи в първенството – срещу Виляреал (3:2), Еспаньол (2:1) и Реал Сосиедад (1:0). Тези резултати помогнаха на тима да се отдалечи от опасната зона, въпреки че преди това допуснаха поражения от Осасуна и Леванте. Домашният фактор на "Рамон Санчес Писхуан" ще бъде ключов за амбициите им да спрат мадридския гранд.

Реал Мадрид показва колебливи игри в последно време, редувайки победи с разочарования. В последните си пет мача възпитаниците на Алваро Арбелоа записаха три победи (срещу Реал Овиедо, Еспаньол и Алавес), едно равенство с Бетис и болезнена загуба с 0:2 от вечния съперник Барселона. Липсата на турнирна мотивация в първенството изглежда се отразява на концентрацията на тима, който вече мисли повече за вътрешните си проблеми, отколкото за случващото се на терена.

Статистиката е категорично в полза на Мадрид – Севиля няма победа над този съперник в последните 14 срещи във всички турнири. По-рано този сезон Реал спечели с 2:0 на "Бернабеу" с голове на Джуд Белингам и Килиан Мбапе. Именно Мбапе е голямата заплаха за домакините със своите 24 гола през сезона, подпомаган от Винисиус Жуниор, който има 15 попадения. От страна на Севиля, Акор Адамс е водещият реализатор с 10 гола и ще бъде основната надежда за пробив в защитата на гостите. Любопитно е, че треньорите Луис Гарсия и Алваро Арбелоа нямат предишни директни сблъсъци помежду си, което добавя елемент на тактическа неизвестност.

Домакините от Севиля ще бъдат без контузените Маркао и Ману Буено. Под сериозен въпрос до последно ще бъде участието на нападателя Исаак Ромеро, който преминава фитнес тестове. Луис Гарсия вероятно ще заложи на формация 3-2-3-2, опитвайки се да насити средата на терена срещу техничните халфове на гостите.

В лагера на Реал Мадрид списъкът с отсъстващи е дълъг: Родриго, Арда Гюлер, Едер Милитао, Ферланд Менди и наказаният/контузен Федерико Валверде пропускат мача. Добрата новина за Арбелоа е завръщането на Антонио Рюдигер в отбраната, както и присъствието на Джуд Белингам и Фран Гарсия, които се очаква да започнат като титуляри. Тибо Куртоа отново ще бъде под рамката на вратата, за да даде стабилност на разтърсения тим.

Манчестър Юнайтед ще затвърждава третото място в битка с Нотингам

Шампионът Интер може да се забавлява срещу изпадналия Верона

Ще спре ли пропадането на Милан в този ключов момент от сезона?

Дербито на Рим отново обещава да хвърчат искри

Компани: Този отбор има голям потенциал за развитие

Макфарлън: Имаше чиста дузпа за Челси

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

Дербито на Рим отново обещава да хвърчат искри

Манчестър Юнайтед ще затвърждава третото място в битка с Нотингам

Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

