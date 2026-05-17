Разтърсваният от скандали Реал Мадрид гостува на борещия се за оцеляване Севиля

Предстоящият сблъсък от 37-ия кръг на Ла Лига между Севиля и Реал Мадрид изправя два отбора в коренно различно психологическо състояние. За гостите от столицата сезонът на практика приключи в битката за върха, тъй като Барселона вече си осигури титлата, оставяйки "белия балет" на второто място с 80 точки и без трофей. За Севиля обаче залогът е огромен. Андалусийците заемат 12-а позиция с 43 точки и макар да са на 4 точки от зоната на изпадащите, те все още имат теоретичен шанс дори да се намесят в борбата за 7-ото място, което дава право на участие в евротурнирите и в момента се държи от Хетафе с 48 точки.

Реал Мадрид пристига в Севиля разтърсван от поредица извънтеренни скандали, които белязаха последния месец. Напрежението ескалира с физически сблъсък на тренировъчната база между Федерико Валверде и Орелиен Чуамени, довел до солени глоби, а президентът Флорентино Перес наля масло в огня с остра пресконференция на 13 май, в която атакува медиите и обяви нови избори. Очевидно треньорът Алваро Арбелоа е изпуснал съблекалнята и това ще е един от последните му мачове начело на "белия балет", като на "Сантиаго Бернабеу" вече активно търсят негов заместник.

Севиля се намира в отличен подем под ръководството на Луис Гарсия Пласа. Отборът записа три последователни победи в първенството – срещу Виляреал (3:2), Еспаньол (2:1) и Реал Сосиедад (1:0). Тези резултати помогнаха на тима да се отдалечи от опасната зона, въпреки че преди това допуснаха поражения от Осасуна и Леванте. Домашният фактор на "Рамон Санчес Писхуан" ще бъде ключов за амбициите им да спрат мадридския гранд.

Реал Мадрид показва колебливи игри в последно време, редувайки победи с разочарования. В последните си пет мача възпитаниците на Алваро Арбелоа записаха три победи (срещу Реал Овиедо, Еспаньол и Алавес), едно равенство с Бетис и болезнена загуба с 0:2 от вечния съперник Барселона. Липсата на турнирна мотивация в първенството изглежда се отразява на концентрацията на тима, който вече мисли повече за вътрешните си проблеми, отколкото за случващото се на терена.

Статистиката е категорично в полза на Мадрид – Севиля няма победа над този съперник в последните 14 срещи във всички турнири. По-рано този сезон Реал спечели с 2:0 на "Бернабеу" с голове на Джуд Белингам и Килиан Мбапе. Именно Мбапе е голямата заплаха за домакините със своите 24 гола през сезона, подпомаган от Винисиус Жуниор, който има 15 попадения. От страна на Севиля, Акор Адамс е водещият реализатор с 10 гола и ще бъде основната надежда за пробив в защитата на гостите. Любопитно е, че треньорите Луис Гарсия и Алваро Арбелоа нямат предишни директни сблъсъци помежду си, което добавя елемент на тактическа неизвестност.

Домакините от Севиля ще бъдат без контузените Маркао и Ману Буено. Под сериозен въпрос до последно ще бъде участието на нападателя Исаак Ромеро, който преминава фитнес тестове. Луис Гарсия вероятно ще заложи на формация 3-2-3-2, опитвайки се да насити средата на терена срещу техничните халфове на гостите.

В лагера на Реал Мадрид списъкът с отсъстващи е дълъг: Родриго, Арда Гюлер, Едер Милитао, Ферланд Менди и наказаният/контузен Федерико Валверде пропускат мача. Добрата новина за Арбелоа е завръщането на Антонио Рюдигер в отбраната, както и присъствието на Джуд Белингам и Фран Гарсия, които се очаква да започнат като титуляри. Тибо Куртоа отново ще бъде под рамката на вратата, за да даде стабилност на разтърсения тим.