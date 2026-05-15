Бруно Фернандеш: Всеки ден се уча, за да ставам по-добър

Бруно Фернандеш признава, че е играч, който не пази тайни. Дяволитата му усмивка, след като е създал пореден шанс за свой съотборник, се превърна в запазена марка за сезона на Манчестър Юнайтед, който приличаше на влакче на ужасите. Имаше обаче и моменти, в които разочарованието на Фернандеш беше очевидно, когато нещата не се получаваха за „червените дяволи“. Юнайтед е напът да се завърне в Шампионската лига през следващия сезон, но отпадна от домашните купи и не участва в европейските турнири.

Клубът смени мениджъра си, след като Рубен Аморим напусна, преди Майкъл Карик да помогне за съживяването на целия сезон. И ако преди на лицето на Фернандеш е имало намръщена гримаса, сега той отново се усмихва. Той е изключително отдаден на тима, на връзката си с клуба и феновете.

Именно това е причината Бруно винаги да иска най-доброто за Юнайтед и това го движи напред. Той е по-гладен от всякога за успехи. Това го отличава като специален играч, човек и капитан.

„Много съм зле в криенето на емоциите си! Наистина показвам какво чувствам и не се страхувам от това“, заяви 31-годишният Фернандеш, цитиран от “Мирър”. - Някои хора го приемат по един начин, позитивно, а други – негативно. Но не мога да променя същността си. Това е заложено в мен и не е нещо, което мога да променя от днес за утре. Не мога просто да стана друг човек.“

„Можеш да се адаптираш, да се подобряваш, да се учиш и аз правя това всеки ден. Очевидно можеш да станеш по-добър играч, по-добър човек, по-добър капитан, по-добър съотборник и винаги ще се опитвам да го правя до края на кариерата си.“

„Усещането е много тежко, особено ако си в един клуб от дълго време. Понякога хората искат да видят нови лица, нови хора, които идват, за да се опитат да печелят и да повторят неща, правени в миналото от други играчи.“

„Но аз наистина усещам любовта и подкрепата на феновете всеки път, когато изляза на терена на „Олд Трафорд“, защото те вярват в мен като в един от тях. Винаги се опитвам да им отвърна с това, което са виждали толкова много пъти, идвайки на „Олд Трафорд“. Просто се старая да дам най-доброто от себе си, за да ги накарам да се гордеят, като в същото време се уверявам, че сме възможно най-успешни.“

Славните дни на Манчестър Юн са постоянно напомняне за минали успехи, но те служат и като вдъхновение за настоящия отбор да се върне към спечелването на големи трофеи.

Фернандеш е печелил ФА Къп и Карабао Къп с Юнайтед, но очевидно иска повече. Той е горд да се присъедини към легенди като Уейн Рууни, Джордж Бест, сър Боби Чарлтън, Кристиано Роналдо, Теди Шерингам и Рой Кийн, печелейки наградата на Асоциацията на футболните журналисти. Но той отчаяно иска да последва стъпките на тези легенди и като спечели най-големите трофеи.

От Манчестър Юнайтед заявили на Бруно Фернандеш, че е непродаваем

„Искам да постигна всичко, което тези играчи са постигнали по отношение на трофеите с клуба. Но да бъда в тяхната компания с тази награда е изключително важно за мен и няма да го крия. Това винаги ще бъде голямата награда за мен. Това винаги е била моята цел. Никога не съм го крил. Както казах и преди, не ме бива много да крия нещата!“, каза той.

„Говоря открито, когато искам, за това, което искам да постигна, а то е да спечеля лигата и Шампионската лига.“

До момента той има 19 асистенции, а остават още два мача, за да подобри рекорда. Някои от тях бяха невероятни. Със сигурност пасът му към Брайън Мбемо – след пробив от центъра – в дербито на Манчестър трябва да е сред най-добрите?

„От този сезон имам много, които харесвам. Хората говорят много за статичните положения и много асистенции дойдоха оттам. Когато видиш Каземиро да вкарва гол или да играе с глава, той ми казва точно къде иска да му подам топката“, добави Фернандеш.

„Понякога това е по-трудно, отколкото да направя онзи спринт от 40 или 50 метра, мислейки как да излъжа централния защитник, да го накарам да се премести на грешната страна, за да дам повече пространство на Брайън. Понякога е по-трудно, защото трябва да поставиш топката точно където искаш – а той все пак трябва да има качеството да я вкара с глава – по същия начин, по който Брайън трябваше да вкара топката.“

„Но предвид някои аспекти на играта, смяната на мениджъри, трудните седмици – имахме два мача преди това, които не вървяха добре за нас – гостувахме на Бърнли, водехме, но след това отпаднахме от ФА Къп. После трябваше да играем със Сити у дома, които знаем, че са ни големи съперници.“

„Това беше толкова важен мач, важен за нас, за да обърнем нещата и да направим нещо различно този сезон.“