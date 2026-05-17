Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

Челси официално обяви, че Чаби Алонсо ще бъде новият мениджър на отбора. Испанецът ще започне работа на 1 юли, а договорът му е за четири години. В последните седмици той се превърна във фаворит №1 за ветровитата позиция на "Стамфорд Бридж" , след като стана ясно, че Ливърпул, който бе спряган с Алонсо още след уволнението на специалиста от Реал Мадрид, ще продължи да разчита на Арне Слот.

Има споразумение: Чаби Алонсо се завръща в Премиър лийг начело на Челси

Бившият старши треньор на Реал Мадрид и Байер (Леверкузен) става шестият постоянен мениджър в Челси при собствениците от BlueCo след Томас Тухел, Греъм Потър, Маурисио Почетино, Енцо Мареска и Лиъм Росиниър. В момента временно на поста до края на сезона е Калъм Макфарлън.

Въпреки че официално ще заеме длъжността от 1 юли, Алонсо незабавно ще започне работа с ръководството по отношение на летните трансфери.

Нова надежда

"Челси е един от най-големите клубове в световния футбол и съм много горд да стана мениджър на този велик клуб. От разговорите ми с групата собственици и спортното ръководство е ясно, че споделяме една и съща амбиция. Искаме да изградим отбор, способен да се състезава постоянно на най-високо ниво и да се бори за трофеи. В тима има голям талант и огромен потенциал и за мен ще бъде голяма чест да го водя. Сега фокусът ще бъде върху упоритата работа, изграждането на правилната култура и спечелването на трофеи“, заяви Алонсо пред сайта на лондончани.

Испанецът се завръща в английския футбол, след като изигра 210 мача за Ливърпул в периода 2004 - 2009 година.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team.



The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge.



Welcome to Chelsea, Xabi! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026