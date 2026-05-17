  Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

  • 17 май 2026 | 12:34
Челси официално обяви, че Чаби Алонсо ще бъде новият мениджър на отбора. Испанецът ще започне работа на 1 юли, а договорът му е за четири години. В последните седмици той се превърна във фаворит №1 за ветровитата позиция на "Стамфорд Бридж" , след като стана ясно, че Ливърпул, който бе спряган с Алонсо още след уволнението на специалиста от Реал Мадрид, ще продължи да разчита на Арне Слот.

Има споразумение: Чаби Алонсо се завръща в Премиър лийг начело на Челси

Бившият старши треньор на Реал Мадрид и Байер (Леверкузен) става шестият постоянен мениджър в Челси при собствениците от BlueCo след Томас Тухел, Греъм Потър, Маурисио Почетино, Енцо Мареска и Лиъм Росиниър. В момента временно на поста до края на сезона е Калъм Макфарлън.

Въпреки че официално ще заеме длъжността от 1 юли, Алонсо незабавно ще започне работа с ръководството по отношение на летните трансфери.

"Челси е един от най-големите клубове в световния футбол и съм много горд да стана мениджър на този велик клуб. От разговорите ми с групата собственици и спортното ръководство е ясно, че споделяме една и съща амбиция. Искаме да изградим отбор, способен да се състезава постоянно на най-високо ниво и да се бори за трофеи. В тима има голям талант и огромен потенциал и за мен ще бъде голяма чест да го водя. Сега фокусът ще бъде върху упоритата работа, изграждането на правилната култура и спечелването на трофеи“, заяви Алонсо пред сайта на лондончани.

Испанецът се завръща в английския футбол, след като изигра 210 мача за Ливърпул в периода 2004 - 2009 година.

