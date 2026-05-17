Дербито на Рим отново обещава да хвърчат искри

Предстои 37-ият кръг на италианската Серия А, който ни предлага най-емоционалния сблъсък на Ботуша – Дерби дела Капитале. Залогът в този мач е огромен, особено за символичния домакин Рома. „Вълците“ се намират в ожесточена битка за място в Шампионската лига, като в момента заемат петата позиция с 67 точки – точно колкото има и четвъртият Милан и една по-малко от третия Ювентус. За тима на Джан Пиеро Гасперини всяка грешка може да бъде фатална. От другата страна, Лацио заема деветото място с 51 точки и на практика не се бори за нищо значимо в класирането, но историята познава много случаи, в които „орлите“ са намирали най-голямото си вдъхновение именно в това да объркат сметките на големия си враг. Справедливостта на терена ще бъде поверена на рефера Фабио Мареска.

Подготовката за дербито бе белязана от сериозно напрежение извън терена. На няколко пъти бе сменян деня и часа на мача. Решението срещата да се играе в ранния следобед в неделя предизвика гневната реакция на Маурицио Сари. Треньорът на Лацио дори заплаши, че няма да присъства на двубоя, ако часът не бъде променен. Де ни говорим, че тази промяна засегна още четири отбора са в пряка битка за Топ 4 по същото време - Ювентус, Милан, Комо и Наполи, чиито мачове също бяха преместени за този час. Конфликтът между телевизионните права, обществената сигурност в Рим и спортната логика доведе до намесата на префекта. В крайна сметка, след серия от преговори, бе решено мачът да остане в неделя около обяд, за да се гарантира спокойствието в италианската столица.

В исторически план Рома има предимство в столичния сблъсък. В изиграните до момента 188 официални срещи „джалоросите“ са записали 71 победи срещу 51 за Лацио, а 64 двубоя са завършили наравно. Ако погледнем по-новата история и последните десет сблъсъка, силите изглеждат изравнени – по 4 победи за двата тима и 2 равенства. Въпреки това, в последните четири шампионатни мача Рома показва по-добра форма, записвайки три победи и едно равенство. Първият сблъсък между двата гранда през настоящия сезон завърши с минимален успех 1:0 за Рома, като единственото попадение бе дело на Лоренцо Пелегрини.

Формата на двата отбора в последните седмици е коренно различна. Рома влиза в дербито с голямо самочувствие, след като записа четири победи и едно равенство в последните си пет мача, включително разгромното 4:0 над Фиорентина. Лацио, от своя страна, преминава през труден период, записвайки две поредни загуби от Интер (в първенството и за Купата на Италия) и само един успех в последните си пет срещи. Интересен е и дуелът на скамейките – Маурицио Сари и Джан Пиеро Гасперини са се срещали многократно. Сари има леко предимство със 7 победи срещу 6 за Гасперини, докато 8 пъти двамата стратези са си поделяли точките.

Рома ще трябва да се справя без няколко ключови фигури в този важен мач. Списъкът с контузени е дълъг и включва голмайстора Артьом Довбик, капитана Лоренцо Пелегрини, както и младите таланти Еван Фъргюсън и Браян Сарагоса. Тяхното отсъствие ще принуди Гасперини да търси нестандартни решения в предни позиции, като вероятно ще се разчита на Пауло Дибала и Донийл Мален да поведат атаката.

В лагера на Лацио проблемите също не са малко. Големият удар за Маурицио Сари е наказанието на лидера в защитата Алесио Романьоли, който ще пропусне дербито. Освен него, извън строя заради контузия остава и титулярният вратар Иван Проведел, което означава, че под рамката на вратата отново ще трябва да застане младият Едоардо Мота. Въпреки липсите, Сари ще заложи на офанзивно трио в лицето на Канчелиери, Диа и Нослин, надявайки се да изненада защитата на домакините.