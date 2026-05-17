Манчестър Юнайтед ще затвърждава третото място в битка с Нотингам

  • 17 май 2026 | 06:27
Сезонът в английската Премиър лийг навлиза в своята финална права, а сблъсъкът от 37-ия кръг между Манчестър Юнайтед и Нотингам Форест на "Олд Трафорд" носи различен заряд за двата тима. Домакините, водени от Майкъл Карик, вече си осигуриха място в Шампионската лига, но днес могат официално да подпечатат третото място в класирането. В момента Юнайтед заема тази позиция с 65 точки. От другата страна, Нотингам Форест се намира на 16-то място с 43 точки и след като вече си гарантира оставането в елита, ще играе освободено и единствено за своята чест.

Манчестър Юнайтед показва стабилност в последните си пет шампионатни срещи, записвайки три победи, едно равенство и една загуба. Особено впечатляващи бяха успехите над Ливърпул (3:2) и Челси (1:0), които затвърдиха амбициите на тима за топ 3. В последния си мач момчетата на Карик завършиха наравно 0:0 при гостуването на Съндърланд, но формата им у дома остава основно оръжие.

Нотингам Форест имаше натоварена програма, съчетавайки битките в Премиър лийг с участието си в Лига Европа. В последните си пет мача във всички турнири те записаха три победи, едно равенство и една загуба. В първенството те шокираха Челси с 3:1 като гости, а в Европа размениха победи с Астън Вила, като последно отстъпиха с 0:4 в реванша. Тимът на Витор Перейра показа, че може да бъде изключително опасен, особено при гостуванията си.

Исторически Манчестър Юнайтед има предимство със 54 победи в 115 срещи, но този сезон Нотингам Форест се превърна в истинско „черно коте“ за гранда. В първия мач за първенство през декември Форест спечели на „Олд Трафорд“ с 3:2, а по-късно през април триумфира и у дома с 1:0. Последната среща между двата тима през ноември 2025 г. завърши наравно 2:2. Любопитен факт от миналото е легендарната победа на Юнайтед с 8:1 през 1999 г., която остава в историята на Висшата лига.

На треньорската скамейка Майкъл Карик и Витор Перейра ще се изправят един срещу друг за първи път в официален мач. До момента няма регистрирани директни сблъсъци между двамата специалисти, което добавя допълнителна интрига в тактическото надиграване днес.

Голямата тема преди мача е капитанът на домакините Бруно Фернандеш. Португалецът прави феноменален сезон и вече има 19 асистенции в Премиър лийг. Той е само на една от изравняване на рекорда на Тиери Анри и Кевин Де Бройне (20 асистенции за един сезон). С 8 гола и 19 асистенции, Бруно е двигателят на Юнайтед. В състава на Нотингам трябва да се обърне сериозно внимание на Морган Гибс-Уайт, който е водещ реализатор на тима с 13 попадения и 4 асистенции през кампанията.

Майкъл Карик няма да може да разчита на централния защитник Матайс де Лигт, който е с контузия. Под въпрос до последно ще бъдат нападателят Бенямин Сешко и халфът Мануел Угарте. Добрата новина е стабилността в защита с Лисандро Мартинес и Хари Магуайър.

Ситуацията в Нотингам Форест е далеч по-тежка. Списъкът с контузени играчи е дълъг и включва ключови фигури като Мурило, Уили Боли, Николо Савона, вратаря Джон Виктор, Ола Айна и крилото Калъм Хъдсън-Одои. Допълнително, под въпрос за мача са Зак Абът, Дан Ндойе и Ибрахима Сангаре, което ще принуди Витор Перейра да прави сериозни ротации в състава си.

Разтърсваният от скандали Реал Мадрид гостува на борещия се за оцеляване Севиля

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

