Може ли Педро Акоста да спечели днес?

Звездата на КТМ Педро Акоста стартира днес едва за втори път от полпозишън в MotoGP. 21-годишният испанец спечели квалификацията, вчера тръгна пръв в спринта, но завърши втори зад Алекс Маркес (Грезини Дукати).

Маркес спечели с минималната разлика от 0,041 секунди, а Акоста беше с по-добрите гуми в последната част от състезанието – ценен урок за днес? Без никакво съмнение.

Акоста вече има спринтова победа – в Тайланд, но все още не е спечелил основно състезание. Може би днес е денят?

Пилотите на КТМ демонстрираха, че машините им се представят много добре на каталунското трасе, което този уикенд предлага доста ниско ниво на сцепление, а Акоста в отлична форма, след като успя да се справи с натиска, осъществен от Енеа Бастианини за това кой да е лидерът на австрийската марка.

Също така, този уикенд върви трудно за Априлия, най-вече за заводските пилоти на марката. Хорхе Мартин и Марко Бедзеки днес стартират 9-и и 12-и, като и двамата записаха падания в квалификацията.

Марк Маркес пък е големият отсъстващ за Дукати, а другият заводски пилот на тима Франческо Баная ще стартира по-назад.

Всичко това свива кръга на съперниците на Акоста, но пък всеки един от тях може би може да го победи: Маркес, който го направи вчера, Фабио ди Джанантонио (VR46 Дукати) и добавяме и Раул Фернандес (Тракхаус).

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 16, 2026

Очаква се, че повечето пилоти днес ще стартират със средно твърдите задни гуми в състезанието, което може да промени баланса на силите за дългата дистанция.

А Акоста демонстрира отлично състезателно темпо във втората половина на спринта вчера, ако се доближи до това и първата част на състезанието днес, може да се окаже недостижим за съперниците си. Да видим дали ще се възползва от тази възможност.

Снимки: Gettyimages | Снимки: Sportal.bg