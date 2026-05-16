Хроника на турбуленцията: капитан Арбелоа отдавна е изпуснал руля

В Реал Мадрид спокойни дни вече не съществуват. Колкото и клубът да се опитва да демонстрира нормалност, никой във Валдебебас вече не вярва истински, че нещата са нормални. Температурата в съблекалнята достигна нива, невиждани от години. През януари за кратко изглеждаше, че напрежението спада, но това се оказа илюзия.

Серхио Лопес и Роди Конс от вестник "Ас" правят анализ на турболетната ситуация в "кралския клуб":

"Скандали между играчи. Футболисти, извадени от състава по нефутболни причини. Разпадащи се отношения. Инцидентите се натрупаха до степен, в която дисфункцията вече не е изключение. Тя е норма. Последният взрив дойде в четвъртък вечер, когато Килиан Мбапе обяви, че ще говори в миксзоната след мача и на практика натисна червения бутон.

Последва историческо изригване — поредният взрив в един все по-нестабилен сезон.

„Не играх, защото треньорът ми каза, че съм четвъртият нападател в отбора“, каза Мбапе. „Бях готов да започна като титуляр, но това е негово решение.“

След това дойде репликата, която предизвика шокови вълни в Мадрид:

„Трябва да работя, за да бъда по-добър от Вини, Мастантуоно и Гонсало.“

Той повтори това изказване два пъти.

Но Мбапе не беше приключил.

След седмици на тежки критики заради пътуването си до Италия в ключов момент от сезона, той прехвърли част от вината върху самата съблекалня.

„Не бях единственият играч, който не беше в Мадрид“, каза той.

И накрая — още една остра забележка:

„Предпочитам да говоря тук. Много хора не го правят, а аз трябва да чета медиите, за да разбера какво мислят.“

От другата страна на коридора Алваро Арбелоа даваше своята пресконференция и не губи много време, за да отговори.

„Никога не съм му казвал това“, заяви Арбелоа. „Сигурно ме е разбрал погрешно. Де да имах четирима нападатели. Играч, който преди четири дни дори не беше достатъчно здрав, за да седне на пейката, не може изведнъж да е готов да започне титуляр.“

Размяната приличаше по-малко на медийна сесия и повече на окопна война. Репортерите стояха между две страни, които открито си разменяха изстрели. А всъщност това беше само последната глава от сага, която се разплита от месеци. В клуба мнозина проследяват началото на разлома до 26 октомври, по време на периода на Чаби Алонсо, когато Винисиус Жуниор избухна, след като беше сменен по време на Ел Класико.

Някои вярват, че това е бил моментът, в който съблекалнята за първи път е започнала да се пропуква. Дали това наистина е била повратната точка, или не, последвалото е невъзможно да бъде пренебрегнато.

На 11 февруари, само ден след отборна вечеря, предназначена да обедини състава, Антонио Рюдигер ударил шамар на съотборника си Карерас по време на спор. Германският защитник според информациите смятал, че някои играчи не приемат достатъчно сериозно трудностите на отбора, а напрежението избило. С течение на седмиците атмосферата ставала все по-нестабилна.

Дани Карвахал контузил младока Виктор Валдепеняс с грубо влизане по време на тренировка. Според информациите не е имало намерение да го нарани, но съотборниците му смятали, че единоборството е преминало границата за обикновена тренировка във Валдебебас. Мнозина в клуба го възприели като още един симптом на нарастващото раздразнение.

След това, през март, Раул Асенсио многократно останал извън групата, след като се противопоставил на Арбелоа заради липсата на игрово време срещу Манчестър Сити. Асенсио смятал, че е заслужил минути, след като положил големи усилия да бъде на разположение за пътуването до Виго за мача със Селта. Той не играл отново, докато не се извинил на съотборниците си.

По-скоро наскоро Трент Александър-Арнолд бил оставен на пейката за дербито, след като закъснял. После дойде ситуацията с Дани Себайос — случай, който директно противоречи на публичните послания на Арбелоа.

„Когато играч на Реал Мадрид не играе, това е чисто по спортни причини“, настоя Арбелоа преди Ел Класико.

В клуба обаче тази версия на събитията се оспорва.

Себайос според информациите е бил изваден от състава по нефутболни причини след разгорещен спор с Арбелоа относно ролята си в отбора. Въпреки че е напълно здрав и въпреки липсата на дълбочина в халфовата линия на Мадрид в няколко мача, той остава извън групата.

„Взимам играчите, които смятам за подходящи“, каза студено Арбелоа, когато беше попитан за това.

Тази връзка вече се смята за разрушена. Същото важи до известна степен и за Карвахал. Капитанът на клуба прекара седмици далеч от прожекторите, въпреки нарастващите призиви от феновете да играе по-редовно.

„Ако позволите, ще се съсредоточа върху това, което е най-добро за моя отбор“, отговори Арбелоа, когато беше притиснат по темата.

Петнадесет думи. Това беше всичко, което каза за една от легендите на клуба. Не беше прието добре. След това дойде сблъсъкът между Федерико Валверде и Орелиен Чуамени — инцидент, за който хора около клуба казват, че няма да бъде забравен скоро. Имало е удар. Тежко падане. Рана на главата. Инвалидна количка. Шевове.

Според информациите и двамата играчи са били глобени с по 500 000 евро — над 580 000 долара. И сред целия този хаос стоеше Мбапе.

Френската суперзвезда пътува до Италия, докато Мадрид беше изправен пред изключително важна серия от мачове, която можеше да принуди отбора да направи шпалир на Барселона на „Камп Ноу“.

След това той отпадна от неделното Ел Класико, след като напусна тренировката преждевременно ден по-рано. Съвпадение или не, по това време той е тренирал с резервната група. До четвъртък Мбапе според информациите се чувствал напълно готов и го е дал ясно да се разбере вътрешно.

Арбелоа въпреки това го остави на пейката. Това беше мачът, който запали фитила. В този момент искрите вече са се превърнали в пълномащабен пожар. В Чамартин все повече се приема една неудобна истина: Арбелоа е изгубил контрол над съблекалнята. И още по-лошо — ситуацията изглежда се влошава с всяка седмица.

При оставащи само две седмици до края на сезона фокусът вече не е върху поправянето на настоящето. Приоритетът сега е просто оцеляване до края. Вниманието вече се насочва към бъдещето.

Жозе Моуриньо все по-често се разглежда като сериозна възможност, а вътре в клуба расте убеждението, че следващата ера на Реал Мадрид изисква по-твърд и по-авторитетен треньор.

Времето ще покаже дали това ще се окаже правилният ход. Но едно вече изглежда неоспоримо. Настоящият капитан на кораба е изгубил руля. А Мбапе просто беше последното изригване от една нажежена до червено съблекалня."

Снимки: Imago