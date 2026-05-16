  Роналд Араухо мисли за раздяла с Барселона

  • 16 май 2026 | 06:32
Роналд Араухо мисли за раздяла с Барселона

Уругвайският защитник Роналд Араухо обмисля да напусне редиците на Барселона през следващото лято. Футболистът не е напълно доволен от ролята, която му отрежда треньорът – германецът Ханзи Флик и все по-сриозно гледа към изхода на "Камп Ноу", пише "AS".

Въпреки че през януари 2025 г. 27-годишният играч удължи договора си до юни 2031 г., той може да напусне Барселона в края на настоящия сезон. Той не е щастлив от настоящата ситуация и обмисля всички варианти пред себе си.

След като се възстанови от психологически проблеми, които го държаха извън терените в продължение на няколко седмици, уругваецът е установил, че ролята му в отбора е на твърда резерва. Пау Кубарси, Ерик Гарсия и Жерар Мартин вече са го изпреварили в борбата за титулярно място, а ситуацията може да се усложни още повече с очакваното привличане на нов специалист в отбрана през летния трансферен прозорец.

Поради това не е изненадващо, че в разговори с някои от влиятелните фигури в съблекалнята като Рафиня и Ламин Ямал, защитникът е споделил, че сериозно обмисля възможността да си потърси отбор, в който ще има по-значима роля.

Ако в крайна сметка реши да си тръгне, предстои да видим каква сума ще поиска Барса за неговия трансфер. На „Камп Ноу“ имат нужда от приходи, а заради натрупания си опит Араухо може да се превърне в добра сделка за клуба. Преди време интерес към него имаше от Манчестър Юнайтед, Челси, Ливърпул и Ювентус, които може отново да се опитат да го привлекат, ако играчът бъде пуснат на пазара. Темата остава отворена за развитие.

