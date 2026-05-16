Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Легендарният Марк Кавендиш: Джирото беше добра реклама за България

Легендарният Марк Кавендиш: Джирото беше добра реклама за България

  • 16 май 2026 | 08:25
  • 386
  • 0
Легендарният Марк Кавендиш: Джирото беше добра реклама за България

Живата легенда на колоезденето Марк Кавендиш заяви пред Sportal.bg, че домакинството на първите три етапа от тазгодишното издание на Джиро д'Италия е било добра реклама за България.

Рекордьорът по етапни победи в Тур дьо Франс е гост на Monster Energy по време на Гран При на Каталуния в MotoGP, където Sportal.bg също има представител в лицето на Евгени Въков. Той разговаря с Кавендиш за рекламния ефект от домакинството на Джирото, както и за любовта на родения на остров Ман бивш колоездач към мотоциклетизма.

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София
Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

„Гледах малко от Джирото в България. Времето беше лошо, нали? Валя и трите дена, но изглеждаше красиво, много зелено. Много хубаво място. Смятам, че това, което колоезденето прави наистина добре, е да покаже красотата на една държава. Мисля, че повече от 50% от хората, които гледат колоездене, го гледат заради пейзажите. А когато имаш толкова разнообразни пейзажи като България, със сигурност колоезденето е добра реклама за това.

„Роден съм и живея на остров Ман, известни сме с ТТ, така че мотоциклетите са в кръвта ми. Двете гуми са живота там. ТТ предстои след няколко седмици, нямам търпение за него. Моят най-добър приятел Кал Кръчлоу беше пилот в MotoGP, така че винаги съм следял MotoGP. Късметлия съм, че имам моите отношения с Monster Energy, които ми позволяват да изживявам неща, за които хората мечтаят. Да идвам на MotoGP и да се наслаждавам на това, което обичам“, заяви Кавендиш пред Sportal.bg. В прикаченото видео може да видите какво още каза Марк Кавендиш пред камерата на нашата медия.

Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Други спортове

Гергана Павлова записа победа и загуба на турнир по бадминтон в Марибор

Гергана Павлова записа победа и загуба на турнир по бадминтон в Марибор

  • 16 май 2026 | 01:42
  • 530
  • 0
Всичко най-важно за новия сезон в NFL

Всичко най-важно за новия сезон в NFL

  • 15 май 2026 | 20:45
  • 990
  • 0
Вингегор спечели седмия етап на Джирото

Вингегор спечели седмия етап на Джирото

  • 15 май 2026 | 18:43
  • 2617
  • 1
Без българи във финалите на Европейското първенство по спортна стрелба

Без българи във финалите на Европейското първенство по спортна стрелба

  • 15 май 2026 | 18:02
  • 434
  • 0
Враца се включва в Световния ден на предизвикателството

Враца се включва в Световния ден на предизвикателството

  • 15 май 2026 | 14:04
  • 400
  • 1
"Динозаврите" от Giro d’Italia намериха изгубената брачна халка

"Динозаврите" от Giro d’Italia намериха изгубената брачна халка

  • 15 май 2026 | 12:27
  • 1515
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за последното Вечно дерби за сезона!

Време е за последното Вечно дерби за сезона!

  • 16 май 2026 | 06:35
  • 6118
  • 30
Развръзката за Европа предстои - голям сблъсък в Бистрица

Развръзката за Европа предстои - голям сблъсък в Бистрица

  • 16 май 2026 | 06:00
  • 4388
  • 8
Черно море мечтае за Европа, но Ботев (Пд) може да ги "спъне" в полза на Локомотив

Черно море мечтае за Европа, но Ботев (Пд) може да ги "спъне" в полза на Локомотив

  • 16 май 2026 | 07:07
  • 1465
  • 2
Победа запазва шансовете на Арда или налива вода във варненската мелница

Победа запазва шансовете на Арда или налива вода във варненската мелница

  • 16 май 2026 | 07:30
  • 1503
  • 0
Челси и Манчестър Сити влизат в битка за короната в най-стария турнир в света

Челси и Манчестър Сити влизат в битка за короната в най-стария турнир в света

  • 16 май 2026 | 08:00
  • 1093
  • 0