Легендарният Марк Кавендиш: Джирото беше добра реклама за България

Живата легенда на колоезденето Марк Кавендиш заяви пред Sportal.bg, че домакинството на първите три етапа от тазгодишното издание на Джиро д'Италия е било добра реклама за България.

Рекордьорът по етапни победи в Тур дьо Франс е гост на Monster Energy по време на Гран При на Каталуния в MotoGP, където Sportal.bg също има представител в лицето на Евгени Въков. Той разговаря с Кавендиш за рекламния ефект от домакинството на Джирото, както и за любовта на родения на остров Ман бивш колоездач към мотоциклетизма.

„Гледах малко от Джирото в България. Времето беше лошо, нали? Валя и трите дена, но изглеждаше красиво, много зелено. Много хубаво място. Смятам, че това, което колоезденето прави наистина добре, е да покаже красотата на една държава. Мисля, че повече от 50% от хората, които гледат колоездене, го гледат заради пейзажите. А когато имаш толкова разнообразни пейзажи като България, със сигурност колоезденето е добра реклама за това.



„Роден съм и живея на остров Ман, известни сме с ТТ, така че мотоциклетите са в кръвта ми. Двете гуми са живота там. ТТ предстои след няколко седмици, нямам търпение за него. Моят най-добър приятел Кал Кръчлоу беше пилот в MotoGP, така че винаги съм следял MotoGP. Късметлия съм, че имам моите отношения с Monster Energy, които ми позволяват да изживявам неща, за които хората мечтаят. Да идвам на MotoGP и да се наслаждавам на това, което обичам“, заяви Кавендиш пред Sportal.bg. В прикаченото видео може да видите какво още каза Марк Кавендиш пред камерата на нашата медия.

Снимки: Sportal.bg