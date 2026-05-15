Мбапе: Не се сърдя, че съм четвърти избор на Арбелоа

  • 15 май 2026 | 01:28
Килиан Мбапе се изправи пред медиите след победата на Реал Мадрид с 2:0 над Овиедо. Нападателят, който беше бурно освиркан от феновете на „Бернабеу“ при влизането си в игра, анализира критиките на привържениците и статута си на резерва.

За освиркванията:

„За мен беше жалко, че не играх в „Ел Класико“. Такъв е животът. Не можем да променим мнението на хората. Това е техният начин и не го приемам лично. Имал съм моменти в кариерата си, в които са ме освирквали. Това е част от бизнеса и от живота. Понякога не са щастливи, но винаги са тук".

За пътуването до Италия:

„Когато не бях в Мадрид, имах разрешението на клуба. Не бях единственият, но трябва да го приема и да продължа напред. Мога лесно да променя тази ситуация".

За статута си на резерва:

„Добре съм, на 100%. Не играх, защото за треньора бях четвъртият нападател в състава след Мастантуоно, Винисиус и Гонсало. Аз бях готов да бъда титуляр, но това е негово решение и то винаги трябва да се уважава. Не съм ядосан".

За представянето на отбора през сезона:

„Започнахме сезона добре. След това загубихме всичко през втората част. Боли много, защото имахме структура и игрова идея, но загубихме всичко. Трябва да приемем критиките и да се върнем следващата година. Не спечелихме титли. Боли, защото имахме възможност да направим нещо по-добро, показахме го през първата половина на сезона. Това не е Реал Мадрид. Винаги трябва да защитаваме клуба по най-добрия възможен начин".

За Чаби Алонсо:

„Имам страхотни отношения с Чаби, той ще бъде велик треньор. Но това е минало и трябва да гледаме напред", отбеляза Мбапе.

За Алваро Арбелоа:

„С Арбелоа нямам никакъв проблем. Трябва да го уважаваме. Трябва да приемеш философията на треньора и аз трябва да се справям по-добре, за да играя пред Вини, Гонсало и Мастантуоно. Не гледам пресконференциите на треньора. Вкъщи имам френска телевизия, не испанска".

За евентуално напускане през лятото:

„Много съм щастлив в Мадрид. Защо да искам да си тръгвам?"

За Флорентино Перес:

„Флорентино е най-добрият президент в света и в историята на клуба. За нас е чест да го имаме."

Снимки: Gettyimages

