Коло Муани иска в Ювентус

Шансовете за завръщането на Рандал Коло Муани в Ювентус нарастват. Френският нападател, който в момента играе под наем в Тотнъм от ПСЖ, никога не е крил, че би се радвал да се върне в при торинци. Двата клуба вече планират среща на високо ниво, за да навлязат в същината на преговорите, разкрива "Гадзета дело Спорт".

Докато се изяснява бъдещето около подновяването на договора на Душан Влахович и се решава дали Джонатан Дейвид ще остане в отбора, или ще донесе значителна печалба в бюджета на Юве, ръководството на „Старата госпожа“ продължава разговорите с антуража на Коло Муани. Още през януари французинът беше отворен за завръщане в Торино, ако Тотнъм го освободи. Диалог се води и с парижкия клуб.

Играчът не крие, че е запазил силна връзка с обстановката в Ювентус, където от януари до юни 2025 г. отбеляза 10 гола в 22 мача, допринасяйки значително за достигането на четвъртото място. Неговият профил напълно съответства на изискванията, обявени преди месец от изпълнителния директор на Юве, Дамиен Комоли.

За разлика от миналото лято, когато преговорите за завръщането на нападателя в Торино се провалиха в последния момент, предизвиквайки разбираемо раздразнение у ПСЖ, отношенията между Ювентус и френския клуб отново са спокойни. След два последователни периода под наем, клубът на Ал-Хелаифи иска да продаде Коло Муани за постоянно. За да избегнат финансови загуби след платените 90 милиона евро на Айнтрахт Франкфурт през 2023 г., парижани трябва да получат малко под 40 милиона евро. Тази сума изглежда разумна за Ювентус, независимо дали ще участва в Шампионската лига, или не.

Не бива да се забравя, че спортният директор на ПСЖ, Луис Кампос, е откривателят на Джонатан Дейвид по времето му в Лил. Това означава, че канадският нападател също може да бъде включен в преговорите. Пъзелът тепърва ще се сглобява, но първите части се очаква да бъдат поставени още преди финала на Шампионската лига, когато е предвиден нов контакт между страните.