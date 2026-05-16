Черно море мечтае за Европа, но Ботев (Пд) може да ги "спъне" в полза на Локомотив

Днес от 19:00 часа Ботев (Пловдив) и Черно море излизат един срещу друг в мач от 35-ия кръг на efbet Лига.

Срещата е без значение за домакините, които загубиха шанс за класиране на пето или шесто място, което да им осигури бараж за Европа. Това се случи след три поредни шампионатни загуби от останалите отбори във втората четворка.

За лошите им резултати със сигурност повлия тежката контузия на капитана Тодор Неделев и липсата на Николай Минков. Вторият отказа да поднови договора си с “канарчетата” и поради тази причина се раздели преждевременно с клуба. Преди ден стана ясно, че собственикът на Ботев Илиян Филипов се е срещнал със Станислав Генчев на базата в “Коматево”, което значи, че пловдвчани търсят нов треньор.

Въпреки това настоящият наставник - Лъчезар Балтанов, със сигурност ще иска да завърши сезона подобаващо, а това преминава през успехи над Черно море и Локомотив (Пловдив).

От своя страна “моряците” на Илиан Илиев са на другия полюс. Те са единствени без поражение във втората четворка, постигайки три победи и равенство. Това ги изстреля на петата позиция, която им дава право на участие в бараж за Европа. При успех над Ботев и ако Локо (Пд) не успее да спечели трите точки срещу Арда, то варненци със сигурност си я гарантират.

Парадоксалното е, че ако пък Ботев надделее над Черно море, ще удари сериозно рамо на градския съперник Локомотив в битката му за европейска квота.