Съставите на Реал Мадрид и Овиедо, Мбапе започва на пейката

Реал Мадрид приема Овиедо в предпоследния си мач на "Сантиаго Бернабеу" за този сезон. Срещата не е от значение за класирането на тима на Алваро Арбелоа, тъй като вече е ясно, че "белите" ще завършат на второ място. След скандалите в клуба и болезнената загуба от Барселона, която гарантира титлата на каталунците, Реал се нуждае от добро представяне. Овиедо е на последно място в класирането и със сигурност изпада от Ла Лига.

Килиан Мбапе е възстановен и е в състава, но започва двубоя на резервната скамейка, където е и Дани Карвахал. Арбелоа е направил три промени от мача с Барселона. Той е оставил на пейката Джуд Белингам, Антонио Рюдигер и Фран Гарсия, а в титулярния състав са Мастантуоно, Алаба и Карерас.