Победа запазва шансовете на Арда или налива вода във варненската мелница

Арда (Кърджали) приема Локомотив (Пловдив) в двубой от XXXV кръг на efbet Лига. Срещата на "Арена Арда" започва с първия съдийския сигнал на Георги Гинчев в 19:00 часа.

Срещата е възлова в битката за баражното пето място, което може да има цената на участие в предварителните кръгове на Лига на конференциите. По същото време в Пловдив Ботев приема Черно море на Илиан Илиев. В борбата за евротурнирите са три от четирите отбора, като "канарчетата" са без шансове.

При победа Арда ще застигне "смърфовете", като футболистите на Александър Тунчев трябва да се надяват и на загуба на "моряците" на "Колежа". Ако Локомотив не успее да победи в Кърджали, а варненският тим спечели в града под тепетата, то всичко ще е решено и момчетата на Илиан Илиев вече ще гледат към баража.

Арда има да си връща на Локомотив за полуфиналите за Sesame Купа на България, където отборът на Душан Косич спечелени с 4:0 първата среща и реално обезсмисли спора рано-рано. В тази връзка, пловдивският тим има едно наум за предстоящия финал срещу ЦСКА на 20 май в София.

Арда (Кърджали) - Локомотив (Пловдив)

Съдия: Георги Гинчев

Начало: 19:00 часа

Стадион: "Арена Арда", Кърджали