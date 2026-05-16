Ман Юнайтед има списък с 13 играчи за подсилване на халфовата линия

Спортното ръководство на Манчестър Юнайтед е твърдо решено да подобри представянето на отбора и е съставило списък с потенциални попълнения, в който фигурират имената на цели 13 кандидати съобщава "TEAMtalk". Приоритет за "червените дяволи" е укрепването на халфовата линия. На "Олд Трафорд" искат да подсилят зоната, която през изминалата кампания не предложи желаното ниво на представяне. Каземиро вече обяви, че си тръгва, а Мануел Угарте също е много вероятно да бъде продаден. Така планът включва привличането на минимум двама полузащитници и затова спортният отдел е изготвил дълъг списък с възможни кандидати.

В него като основна цел изпъква англичанинът Елиът Андерсън. Младият халф от Нотингам Форест е един от най-желаните играчи на пазара за предстоящото лято и нищо чудно да се стигне до трансферна битка за подписа му. Неговата цена може да достигне впечатляващите 120 милиона евро, като това може и да отблъсне "червените дяволи", които да се насочат към следващите си цели в списъка.

След играча от Уитли Бей се нареждат трима полузащитници с богат опит в Премиър лийг като основни алтернативи: камерунецът Карлос Балеба (Брайтън, 22 г.), англичанинът Адам Уортън (Кристъл Палас, 22 г.) и италианецът Сандро Тонали (Нюкасъл, 26 г.). Същевременно скаутите следят отблизо португалеца Матеуш Фернандеш (Уест Хам, 21 г.), британеца Алекс Скот (Борнемут, 22 г.), американеца Тайлър Адамс (Борнемут, 27 г.) и бразилеца Жоао Гомес (Уулвърхамптън, 25 г.).

Карик подписва още преди мача в неделя, ясно е каква ще е продължителността на договора му

Списъкът с алтернативи не свършва дотук. Клубът от „Олд Трафорд“ не изпуска от поглед и бразилеца Едерсон (Аталанта, 26 г.), както и двама от актуалните играчи на Реал Мадрид: уругваеца Феде Валверде (27 г.) и французина Орелиен Чуамени (26 г.). Ако испанският клуб реши да обмисли продажбата на някой от тях, Юнайтед ще предприеме действия.

Накрая, като по-далечни варианти, фигурират двама футболисти в явен подем: французинът Аюб Буади (Лил, 18 г.) и гъркът Христос Музакитис (Олимпиакос, 19 г.). В случай че ръководството даде зелена светлина за привличането на трети полузащитник, избраникът може да бъде някой от тази двойка.

