Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Ман Юнайтед има списък с 13 играчи за подсилване на халфовата линия

Ман Юнайтед има списък с 13 играчи за подсилване на халфовата линия

  • 16 май 2026 | 06:02
  • 698
  • 0
Ман Юнайтед има списък с 13 играчи за подсилване на халфовата линия

Спортното ръководство на Манчестър Юнайтед е твърдо решено да подобри представянето на отбора и е съставило списък с потенциални попълнения, в който фигурират имената на цели 13 кандидати съобщава "TEAMtalk". Приоритет за "червените дяволи" е укрепването на халфовата линия. На "Олд Трафорд" искат да подсилят зоната, която през изминалата кампания не предложи желаното ниво на представяне. Каземиро вече обяви, че си тръгва, а Мануел Угарте също е много вероятно да бъде продаден. Така планът включва привличането на минимум двама полузащитници и затова спортният отдел е изготвил дълъг списък с възможни кандидати.

В него като основна цел изпъква англичанинът Елиът Андерсън. Младият халф от Нотингам Форест е един от най-желаните играчи на пазара за предстоящото лято и нищо чудно да се стигне до трансферна битка за подписа му. Неговата цена може да достигне впечатляващите 120 милиона евро, като това може и да отблъсне "червените дяволи", които да се насочат към следващите си цели в списъка.

След играча от Уитли Бей се нареждат трима полузащитници с богат опит в Премиър лийг като основни алтернативи: камерунецът Карлос Балеба (Брайтън, 22 г.), англичанинът Адам Уортън (Кристъл Палас, 22 г.) и италианецът Сандро Тонали (Нюкасъл, 26 г.). Същевременно скаутите следят отблизо португалеца Матеуш Фернандеш (Уест Хам, 21 г.), британеца Алекс Скот (Борнемут, 22 г.), американеца Тайлър Адамс (Борнемут, 27 г.) и бразилеца Жоао Гомес (Уулвърхамптън, 25 г.).

Карик подписва още преди мача в неделя, ясно е каква ще е продължителността на договора му
Карик подписва още преди мача в неделя, ясно е каква ще е продължителността на договора му

Списъкът с алтернативи не свършва дотук. Клубът от „Олд Трафорд“ не изпуска от поглед и бразилеца Едерсон (Аталанта, 26 г.), както и двама от актуалните играчи на Реал Мадрид: уругваеца Феде Валверде (27 г.) и французина Орелиен Чуамени (26 г.). Ако испанският клуб реши да обмисли продажбата на някой от тях, Юнайтед ще предприеме действия.

Накрая, като по-далечни варианти, фигурират двама футболисти в явен подем: французинът Аюб Буади (Лил, 18 г.) и гъркът Христос Музакитис (Олимпиакос, 19 г.). В случай че ръководството даде зелена светлина за привличането на трети полузащитник, избраникът може да бъде някой от тази двойка.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Две изненади в предварителната група на Тунис за Мондиал 2026

Две изненади в предварителната група на Тунис за Мондиал 2026

  • 16 май 2026 | 01:23
  • 623
  • 0
Трилър с дузпи доближи Сент Етиен на крачка от Лига 1

Трилър с дузпи доближи Сент Етиен на крачка от Лига 1

  • 16 май 2026 | 00:00
  • 982
  • 1
Астън Вила си осигури мястото в Шампионската лига, а Ливърпул отново се посрами с футбола на Слот

Астън Вила си осигури мястото в Шампионската лига, а Ливърпул отново се посрами с футбола на Слот

  • 16 май 2026 | 00:00
  • 21991
  • 61
Марин Петков и компания се добраха само до равенство срещу слабак

Марин Петков и компания се добраха само до равенство срещу слабак

  • 15 май 2026 | 23:01
  • 680
  • 0
Червен картон на Краев провали Апоел (Тел Авив) срещу отбора на Йоан Стоянов

Червен картон на Краев провали Апоел (Тел Авив) срещу отбора на Йоан Стоянов

  • 15 май 2026 | 21:23
  • 1388
  • 0
Мидълзбро поиска Саутхамптън да бъде изхвърлен от плейофите

Мидълзбро поиска Саутхамптън да бъде изхвърлен от плейофите

  • 15 май 2026 | 19:54
  • 7179
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Време е за последното Вечно дерби за сезона!

Време е за последното Вечно дерби за сезона!

  • 16 май 2026 | 06:35
  • 1249
  • 7
Развръзката за Европа предстои - голям сблъсък в Бистрица

Развръзката за Европа предстои - голям сблъсък в Бистрица

  • 16 май 2026 | 06:00
  • 2240
  • 1
Астън Вила си осигури мястото в Шампионската лига, а Ливърпул отново се посрами с футбола на Слот

Астън Вила си осигури мястото в Шампионската лига, а Ливърпул отново се посрами с футбола на Слот

  • 16 май 2026 | 00:00
  • 21991
  • 61
"Червените" разграбиха и новата партида билети

"Червените" разграбиха и новата партида билети

  • 15 май 2026 | 18:31
  • 25584
  • 312
Голове по цялата карта на България

Голове по цялата карта на България

  • 15 май 2026 | 19:55
  • 30977
  • 55
Тунчев преподипса с Арда

Тунчев преподипса с Арда

  • 15 май 2026 | 19:14
  • 7329
  • 13